Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılacağını duyurdu.
Durmuş'un yanı sıra Dalaman Belediye Meclisi üyelerinin de Yeni Parti'ye geçeceği duyuruldu.
GEÇİŞ YARIN YAPILACAK
Durmuş ve beraberindeki belediye meclis üyeleri yarın saat 14.45'te Dalaman Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek.
Burada düzenlenecek basın açıklamasının ardından heyet Yeni Parti Dalaman İlçe Başkanlığı binasına geçecek.
YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANI DA GEÇMİŞTİ
Muğla'da 7 Ağustos’ta Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı.
Günay partinin Muğla'da Yeni Parti'nin ilk belediye başkanı olmuştu.
Günay'la birlikte CHP'li belediye meclis üyeleri de partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçmişti.