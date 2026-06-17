MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki çalışmalarını sürdürürken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu kabul etti. Görüşme, Bahçeli'nin bir gün önce partisinin grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından gerçekleşti. KOL KOLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI Sezgin Tanrıkulu, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaştığı fotoğrafta Bahçeli'nin Tanrıkulu'nun koluna girdiği anlar yer aldı. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."

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