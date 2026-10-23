YENİ Parti Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2016'da yapılan milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğini hatırlatarak, “Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel, o dönem milletvekili olan tüm arkadaşlarımız, şu anda mutlak butlan kararıyla gelmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu'na ısrarla buna uymayın, buna yapmayın dedik. Ama yine de kendi payımıza düşen öz eleştiriyi yaptık. Halen bu konuda pişmanlık duymayan, 'pişman değilim' diyen bir anlayış var” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan Diyarbakır İl Kongresi’nde konuştu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde 16 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun da konuşma yaptığını anımsatan Tanrıkulu, “Birçok dostumuz buradaydı. Çok görkemli karşılanmıştı kendisi. Çok etkili bir konuşma da yapmıştı. Aradan yaklaşık 20 ay geçti. 16 Mart'tan sadece 3 gün sonra, Diyarbakır'dan sonra başka bir kitle toplantısı yapmadan, 19'unun sabahında İstanbul'daki evinde operasyon yapıldı. Birçok arkadaşımızla beraber gözaltına alındı. Ve halen 20 aydır tutuklu. Öyle negatif bir hafıza var aklımızda. Onu da, değerli arkadaşlarımızı da buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu da Diyarbakır'ın kaderi herhalde. Buradan sonra gözaltına almış olması da herhalde Diyarbakır'a özgü bir şey diyelim sonuçta” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesiyle birlikte rejimin niteliğinin değiştiğini, ana muhalefetten de kontrollü bir politika izlemesinin istendiğini savundu. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bunu açıkça ifade ediyorum, bunu Genel Başkanımız Özgür Özel de ifade etti. Bize teklif ettiler. 'Bu iktidarı değiştirme iddianızdan vazgeçin. Gelin Ankara'da oturun. Bu Genel Merkez size yeter. CHP, size yeter. Ama iktidarı değiştirme iddianızdan vazgeçin'. Bunu açık açık ifade ettiler. Dolaylı yollardan bizlere de ulaştılar. Söylediler. Genel Başkanımız da, parti yönetimimizde bizler de bu iddiamızdan vazgeçmedik. İlk önce adaylarımıza yapılan operasyon, 21 Mayıs’ta ana muhalefet partisine bana göre yakın tarihimizde görülmemiş bir hukuk dışı operasyonla mutlak butlan kararı denilen bir şey icat ederek partinin yönetimini değiştirdiler. Bu yakın siyasi tarihimizde ve uzak siyasi tarihimizde yargı eliyle yapılmamış bir operasyondu ve bunu yaptılar. Amaçları o iddiadan vazgeçmeyen yönetimi oyundan almaktı. Dolayısıyla 24 Mayıs'ta da tankla, topla, TOMA’yla, gazla, fişekle partiyi ele geçirdiler ve kendilerinin inisiyatifinde olacaklarından emin olan bir yönetime bıraktılar.”

“ÖNÜMÜZE DİKENLİ TELLERİ DİZDİLER, DİKENLİ TELLERİ KESTİK, YIKTIK”

YENİ Parti'yi bir demokrasi ve özgürlük hareketi olarak kurduklarını ifade eden Tanrıkulu, "Seçimler siyasi araçlarla yapılır. Basınla yapılır. Sivil toplumla yapılır. Bütün bunları etkisiz hale getirecek adımları attılar. Yazı yazanı içeri attılar. Medyaya yakın tarihimizin en büyük operasyonlarını yaptılar. Televizyonlara el koydular. Hepimizin her gün baktığı T24'ü kapattılar, birçok site gibi. En son Halk TV’ye el koydular. Bütün siyasi araçları ortadan kaldırdılar. Bakın Türkiye'nin en büyük işveren örgütüne siyasi eleştiri yaptılar diye, ibret olsun diye gözaltına aldılar. Çağlayan Adliyesi’nde polis nezaretinde ve kollarına girerek dolaştırdılar ve o fotoğrafı Türkiye'deki bütün işverenlere gösterdiler. Bütün sektörlere, sendikalara, muhalif siyasi partilere, siyasi oluşumlara, hareketlere bunu yaptılar ve bunu yapmaya devam ediyorlar. Siyasi araçları ortadan kaldırmaya, etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Bu koşullarda biz bu siyaseti yapıyoruz. İddia ediyorum bu bir siyasi partinin kapatılması gibi değil. Siyasi parti kapatılırsa sonuçta yenisini açarsınız. Ama siyasi partiye yargı ile el konulması bizim siyasi tarihimizde olmamış bir şeydir. Hele hele iktidarı değiştirme potansiyeline olan partiye. Bu koşullardayız şu anda Türkiye'de. Bunun adı demokrasi değil. Biz demokrasi içerisinde bir çare üretmedik. Bizim önümüze dikenli telleri dizdiler, dikenli telleri kestik, yıktık, sonuçta gerçekten sadece bir siyasi parti olarak değil, bir siyasi hareket olarak, bir demokrasi ve özgürlük hareketi olarak YENİ Parti'yi kurduk” diye konuştu.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTE?"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ve 2016'da yapılan milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğine değinen Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Kürt meselesi. Bunun önemli bir boyutu olan çatışma, silah, şiddet meselesi. Size temin ediyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönemde, bu konuda samimi değil. Süreç varsa Selahattin Demirtaş neden hapiste? İki AİHM kararı var. Uymuyorlar. Selahattin Demirtaş hükümlü mü? Değil? Bakın bütün duruşmalarını takip ettim. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, diğer arkadaşlarımız hepsini tanıyorsunuz. Bütün duruşmayı takip ettim. Karar verildi. Bir yıldan fazla gerekçeli karar yazılmadı. Bir yıldan fazla gerekçeli karar yazıldı, tebliğ edildi. Aradan iki yıl geçmiş. Dosya istinafta karar vermiyorlar. Neden vermiyorsunuz karar? Ya bir karar verin. Olumlu olumsuz. Yargıtay aşaması var. Bakın bu aşamalarda işte 4 Kasım'da 10 yıl olacak. On yıldır hapiste. Şimdi oradan itiraz geliyor. 'Dokunulmazlığı kaldırdınız'. Dokunulmazlığın kaldırılmasına Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel, o dönem milletvekili olan tüm arkadaşlarımız, şu anda mutlak butlan kararıyla gelmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu'na ısrarla buna uymayın, buna yapmayın dedik. Ama yine de kendi payımıza düşen öz eleştiriyi yaptık. Halen bu konuda pişmanlık duymayan, 'pişman değilim' diyen bir anlayış var. O nedenle işte o yönetim iktidara geldi.”

Kürt meselesinin bir demokratikleşme meselesi olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “Bir özgürlük adalet meselesidir. Eşitlik meselesidir. Ana dil meselesidir. Bu konularda adım atma konusunda hangi engel var? Neden Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkmıyor? Neden? Örgüt kendisini feshetmiş, 50 kere söyledi. Neyi bekliyorsunuz? Bu meselenin, bu sürecin kendilerine siyasi bir yararı var mı yok mu, bunu ölçüyorlar. Eğer o siyasi yararı görmeseler yarın öbür gün 2015’teki gibi bir tekme atacaklar. Ama o tekmeyi onlara attırmayacağız. YENİ Parti bu sürecin destekçisidir, değil destekçisi aynı zamanda sahibidir. Türkiye'nin barışını da adaletini de özgürlüğünü de demokrasiyi de hep beraber birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'DA YENİ BİR SİYASİ YAPI OLUŞTURMAK KOLAY OLMADI"

YENİ Parti Diyarbakır İl Başkanı olarak seçilen Mehmet Berk ise, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Büyük emeklerle verdiğimiz bir mücadelenin yeni bir aşamasını hep birlikte adım atıyoruz. Ben daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı görevini yaptım. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapınca maalesef ki hükümetin hedefi haline geldik. Akabinde de haksız ve hukuksuz bir şekilde mutlak tutulan kararı sonrasında parti bize uzaklaştırıldı. Bizler mücadeleden vazgeçmek yerine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti çatısı altında yorumumuza devam ettik. Diyarbakır'da yeni bir siyasi yapı oluşturmak kolay olmadı. Büyük emeklerle il binamızı kurduk, örgütümüzü oluşturduk yönetimimizi bir araya getirdik. Bu süreçte üyelerimizin ve halkımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bugün birlikte yol yürüdüğümüz yönetimimiz ortak emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin eseridir. Bu mücadelede emeği geçen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da hedefimiz yalnızca bir parti örgütü kurmak değildir. Mahalle mahalle, sokak sokak halkımızla buluşmak esnafın, çiftçinin, emeklinin, gencin ve işçinin sorunlarını dinlemek halkın umudu ve sesi olmaktır.”