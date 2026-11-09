Bayern Münih'te Jamal Musiala'nın sağlık durumu ve futbol geleceği belirsizliğini koruyor. Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, nörolojik rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen oyuncunun eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceğinin henüz net olmadığını söyledi.

Hoeness, Musiala'nın rahatsızlığı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Onunla ilgili bir ikilemle karşı karşıyayız. Kolay tedavi edilemeyen, ancak ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir rahatsızlığı var. Yine de eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği konusunda durumu belirsizliğini koruyor."

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Sezonluk 25 milyon Euro kazanan Musiala'nın maaşını almaya devam ettiğini belirten Hoeness, sözleşme konusunu ise olası bir senaryo üzerinden değerlendirdi: "Elbette maaşını almaya devam ediyor. Fakat bir an için Bayern'in 'Şu an yapabildikleri, sözleşmede öngörülenleri karşılamıyor' diyerek sözleşmesini tartışmaya açmaya karar verdiğini hayal edin"

ÖZEL BİR TEDAVİ SÜRECİNDE

Musiala'nın yaşadığı nörolojik rahatsızlık absans epilepsisi olarak aktarılıyor. Son dönemde kas sakatlıkları da geçiren futbolcunun özel bir tedavi sürecinde olduğu, sağlık durumunun kulüp doktorları ve uzmanlar tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

Tedavide, rahatsızlığın ilaçlarla kontrol altına alınması ve Musiala'nın güvenli biçimde sahalara dönmesi hedefleniyor.

SEZON BAŞINDA ADI GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Alman futbolcunun adı sezon başı Galatasaray'la anılmıştı. Büyük heyecan yaratan bu transfer haberi kısa süre içinde sarı-kırmızılı kulüp tarafından yalanlanmıştı.