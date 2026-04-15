Şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş Türkiye Kupası’nı hedeflerken yaz transfer dönemindeki stratejisini de belirledi.

Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol Direktörü Serkan Reçber’den oluşan transfer zirvesinin ardından takviye yapılacak bölgeler belli oldu. Kartal, kaleci, sol bek, orta saha, sağ ve sol kanat ile forvet transferleri yapacak. Transfer listesindeki isimlerden en dikkat çekeni Napoli’den Romelu Lukaku. Sergen Yalçın, 32 yaşındaki forvetin transferine sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetimin İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga’da bazı isimlerle görüşüp, anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sezon bitince Kara Kartal, transferler için harekete geçecek.