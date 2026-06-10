Reytinglerde zirvedeki yerini koruyan A.B.İ.'nin sezon finalinde yaşanan gelişmeler büyük merak uyandırdı. Özellikle final sahnesinde görünen Kenan İmirzalıoğlu'nun değişen görüntüsü izleyicileri şaşırttı.

Dizinin sezon finalinde önce Doğan karakterinin mezarı ekrana gelirken, hemen ardından dikkat çeken bir sahne yayınlandı. Sahnede Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin zincirlerle tutsak halde beklediği görüldü.

SON SAHNE SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ

Final sahnesinde karaktere doğru yaklaşan gizemli bir kadın da dikkat çekti. Ancak izleyicilerin en çok konuştuğu detay Kenan İmirzalıoğlu'nun görünümü oldu.

Uzayan saçları, birbirine karışan sakalları ve yıpranmış kıyafetleriyle ekrana gelen ünlü oyuncunun görüntüsü sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok izleyici ilk anda oyuncuyu tanımakta zorlandığını belirten yorumlar yaptı.

"SEZON FİNALİNE YAKIŞAN KAPANIŞ"

Dizinin final sahnesi sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olurken, izleyiciler sezon finalinin merak duygusunu artırdığı görüşünde birleşti. Bazı kullanıcılar, birçok yapımın sezon finalinde heyecan yaratmakta zorlandığını ancak A.B.İ.'nin son sahnesiyle yeni sezona dair güçlü bir merak oluşturduğunu ifade etti.

AKILLARA AŞK-I MEMNU DİZİSİNDE BEHLÜL'ÜN SON HALİ GELDİ

Öte yandan sosyal medyada yapılan yorumlarda Kenan İmirzalıoğlu'nun final sahnesindeki görüntüsü, yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un dizinin final bölümlerindeki görünümüne benzetildi.

İzleyiciler özellikle uzun saç ve sakallı görüntü nedeniyle iki karakter arasında benzerlik kurarken, Kenan İmirzalıoğlu'nun sahnesi sezon finalinin en çok konuşulan anlarından biri olmayı başardı.