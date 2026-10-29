Manchester United'da Benjamin Sesko'nun sakatlık molası planlanandan uzun sürecek. Athletic'in haberine göre, 23 yaşındaki Sloven golcünün sahalara dönüşü ocak ayını bulacak.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon yalnızca bir galibiyet elde eden Manchester United'da Sesko, 16 Eylül'de oynanan Brighton maçının ardından sakatlık yaşamıştı. O karşılaşmadan bu yana forma giyemeyen futbolcu, Slovenya Milli Takımı'nın kadrosundan da çıkarılmıştı.

GEÇEN SEZON DA BENZER SORUN YAŞADI

Sesko, geçen sezon Liverpool ile oynanan maçta kaval kemiğinden sakatlanmış ve ligin son üç karşılaşmasını kaçırmıştı. O dönemde futbolcu için ameliyat kararı verilmemiş, dinlenmesi planlanmıştı.

Athletic'in haberinde, bu sezon da benzer bir sorun yaşayan Sesko'nun sakatlığının kronik olmadığı ve oyuncunun en güçlü haliyle takıma dönmesinin istendiği aktarıldı.

Geçen sezonun başında Leipzig'den Manchester United'a transfer olan Sesko, İngiliz ekibinde 38 maçta 14 gol ve bir asist kaydetti.