Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geldiği kritik randevuda talihsiz bir sakatlık yaşayan Khvicha Kvaratskhelia'nın çapraz bağlarının yırtılması, Fransız temsilcisinde büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından ameliyat masasına yatan ve sezonu kapattığı kesinleşen 25 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu, sahalardan uzak kalacağı uzun rehabilitasyon sürecini nasıl değerlendireceğini açıkladı.

"6 AY SADECE BU İŞİ YAPACAĞIM"

Tedavi sürecini hayranlarıyla iletişim halinde ve keyifli bir şekilde geçirmek isteyen dünyaca ünlü futbolcu, dijital platformlarda yayıncılığa adım attığını resmen ilan etti. Kendi canlı yayınında takipçilerinin karşısına çıkan Kvaratskhelia, önümüzdeki yarım yıllık planını şu sözlerle duyurdu:

"6 ay futbol oynamayacağım, sadece yayın açacağım."

Genç süperstarın sakatlık dönemini yayıncılık yaparak geçirme kararı, hem futbol kamuoyunda hem de dijital yayın dünyasında kısa sürede büyük ilgi uyandırdı.

140 MİLYON EUROLUK DÜNYA YILDIZI

Sakatlığı öncesinde Fransız devinin hücum hattındaki en önemli silahlarından biri olan Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sunmuştu. Paris Saint-Germain ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise tam 140 milyon euro olarak gösteriliyor.