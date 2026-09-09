Yeni sezonun başlamasıyla televizyon ekranlarında dizi rekabeti de hareketlendi. Dün akşam Kanal D’de Haysiyet, atv’de ikinci sezonuna başlayan A.B.İ. ve geçen hafta izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve ekrana geldi. Üç yapımın reyting mücadelesinde gecenin birincisi belli oldu.

TUZLU KAHVE ÜÇ KATEGORİDE DE ZİRVEDE

Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında gecenin en yüksek reytingini aldı. Dizi Total’de 4.57, AB’de 5.22 ve ABC1’de 5.43 reyting elde ederek üç grupta da birinci sıraya yerleşti.

A.B.İ. TOTAL’DE İKİNCİ OLDU

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllar sonra aynı projede buluşturan A.B.İ., Total kategorisinde 3.82 reytingle ikinci oldu. Dizi AB’de 2.88 reytingle dördüncü, ABC1’de ise 3.66 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

HAYSİYET’İN İLK REYTİNG SONUÇLARI

Kerem Alışık’ın ekranlara döndüğü Haysiyet ise Total’de 3.50 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Dizi AB’de 2.66 reytingle beşinci, ABC1’de 3.39 reytingle dördüncü oldu.