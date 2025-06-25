Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, 2025-26 sezonu için sahip olduğu 43 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetse de yeni bir sözleşme için imza aşamasına geldi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız oyuncu, takımıyla 3 yıl ve 119 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Kyrie Irving yeni sözleşme ile yıllık 40 milyon dolar civarında kazanç sağlayacak. Haberin detaylarında sözleşmede 2027-2028 sezonu için de oyuncu opsiyonu bulunacağı ifade edildi.

OCAK AYINDA DÖNECEK

Yıldız oyuncu, 3 Mart'ta Sacramento Kings ile oynana maçta sol diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun son 20 maçını kaçırmıştı. Mavericks yönetimi, oyuncunun 2026 Ocak ayında sahalara dönmesini bekliyor.

Son yıllarda sakatlıklarla boğuşan 33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund, 4.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı ve 9. kez All-Star seçildi.