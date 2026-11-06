Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınavla alınacak personel taşra teşkilatı kadrolarında, genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek.

Başvurular 9 Kasım'da başlayacak ve 22 Kasım saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapabilecek.

KPSS'DEN EN AZ 70 PUAN ŞARTI

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gereken adayların, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu da bulunmamalı. Adayların ÖSYM tarafından 2025 veya 2026'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünden en az 70 puan almış olması gerekecek.

SÖZLÜ SINAV 28 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Tek aşamalı ve sözlü olarak düzenlenecek sınav, 28 Aralık-11 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.