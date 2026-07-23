Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farklarının ne zaman ödeneceğini açıkladı.

SGK'den yapılan açıklamada, "4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır" denildi.

Yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkı doğrultusunda, hak sahiplerinin unvan ve derecelerine göre 13 bin 500 liraya ulaşan tutarlar banka ve PTT hesaplarına tanımlandı.

ÖDEMELER CUMA GÜNÜ YAPILACAK

5510 sayılı Kanun’un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) statüsünde yer alan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olan fark ödemeleri tamamlandı. Hazırlanan tutarlar, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına aktarılarak 24 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren çekilebilecek.

HESAPLAMA NASIL OLACAK?

Aylık alma periyotlarına göre hak sahiplerine yansıtılacak maaş farkı süreleri şu şekilde belirlendi:

Aylıklarını her ay alanlara: 1 aylık maaş farkı,

Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanlardan;

1. Grup (Mayıs-Haziran-Temmuz): 1 aylık maaş farkı,

2. Grup (Haziran-Temmuz-Ağustos): 2 aylık maaş farkı,

3. Grup (Temmuz-Ağustos-Eylül): 3 aylık maaş farkı tahakkuk ettirildi.

Toplam Bütçe 14,5 Milyar LiraSosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, söz konusu fark ödemesinden toplam 2 milyon 491 bin 370 kişi faydalanacak. Bu kapsamda hak sahiplerine aktarılacak toplam tutar ise 14,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanun'un SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında gelir ve aylık alan vatandaşların zamlı ödemeleri, mevcut ödeme takvimi çerçevesinde hesaplara yatırılmaya devam ediyor.