Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ocak ayında başlattığı denetimlerde milyonlarca emeklinin son 5 yıla ilişkin prim ödemelerini mercek altına aldı.



Sigortalılık işlemlerinde 'usulsüzlük' yaptığına yönelik şüphe bulunan emeklilerin adreslerine tebligat gönderilirken, ilgili kişilerin 3 iş günü içerisinde SGK bölge müdürlüklerine başvurması ve konuya ilişkin savunma vermesi talep edildi.

İPTAL İŞLEMLERİNİN İLK AŞAMASI TAMAMLANDI



Milyonlarca emekliye ait verilerin derlendiği çalışmalarda ilk faz tamamlanırken, emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen emeklilerin aylık iptalleri için çalışmalar başladı.



SGK, emekli maaşı kesilecek kişilerin evlerine konuya ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı tebligat gönderirken, ağustos ayı itibarıyla Türkiye genelinde binlerce emeklinin maaşının iptal edilmesi bekleniyor.

ALDIKLARI MAAŞI GERİ VERECEKLER



Öte yandan söz konusu yaptırımlar aylık iptali ile sınırlı tutulmayacak.



SGK mevzuatına göre, usulsüz bir şekilde emekli olduğu tespit edilen vatandaşlar, denetimler sonucunda aylıklarının iptal edilmesi halinde, emeklilik hayatı boyunca elde ettikleri maaş gelirini yasal faiziyle birlikte devlete ödemekle yükümlü.



Söz konusu cezanın ödenmemesi halinde hapis cezasına varan yaptırımlar gündeme alınırken, emekli aylık kesme işlemine itiraz için mahkeme kanalı ise açık tutulmakta. Yılın ilk aylarında savunması alınan 'şüpheli' emeklilerden maaşları kesilenler için adreslere bilgilendirme tebligatı gönderilirken, denetimlerde bir usulsüzlük yaptığına ilişkin kanıt bulunamayanların ya da incelemeleri devam eden emeklilerin ise adresine herhangi bir bildirim yapılmayacak.