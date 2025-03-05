SGK uzmanı İsa Karakaş, sosyal medya hesaplarına ve gazetesindeki köşesine gelen şikayetlerin çoğunun sigortalılıklarının ya da emekliliklerinin iptal edildiği yönünde olduğunu belirtti. Yapılan incelemelerde, sigortalı olarak gösterilen kişilerin, gerçekte hiç çalışmadıkları ve hatta kendilerine sigorta bildirimi yapılan işyerlerinin isimlerini dahi bilmedikleri ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nde ele aldığı köşe yazısında İsa Karakaş, önceki yazılarında da dile getirdiği gibi, herhangi bir iş yerinde fiilen çalışmadan, sadece kayıt dışı olarak sigortalı gösterilen kişilerin SGK tarafından "sahte sigortalı" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

SGK'nın uygulamalarına göre, sigortalılığın geçerli olabilmesi için işverene bağlı olarak, ücret karşılığında fiilen ve gerçekten çalışılması gerektiği belirtiliyor. Bu şartları yerine getirmeden sigortalı gösterilen kişilerin sigortalılıklarının iptal edildiğini, hatta emeklilik maaşlarının bile geri alındığını ifade etti.

SAHTE İŞ YERLERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİ

SGK, sahte iş yerlerinin ve bu iş yerlerinden bildirilen sahte sigortalıların tespit edilmesi için 2016 yılında başlattığı "Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi"ni sürdürüyor. Bu proje kapsamında, veri ambarındaki bilgiler kullanılarak sahte iş yerlerinin belirlenmesi hedefleniyor. 2011-2016 yılları arasındaki veriler analiz edilerek, sahte olma ihtimali yüksek olan yaklaşık 4,6 milyon iş yeri tespit edildi.

2023 sonrasında ise daha kısa sürede sahte iş yerleri tespit edilmeye başlandı ve bu iş yerlerinden bildirilen sahte sigortalıların sayısının azaldığı bildirildi. Karakaş, sahte iş yeri tespit süresinin kısalmasının, mağdur olan sigortalı sayısını azalttığını ve SGK’nın zararını minimum seviyeye indirdiğini ifade etti.

SAHTE SİGORTALILIKLA İLGİLİ SON VERİLER

SGK, 206 bini aşkın sahte sigortalının ve emekliliğini iptal ettiği kişilerin sayısını açıkladı. Bu kişiler hakkında yapılan incelemeler sonucu, sahte iş yerlerinden yapılan sigortalı bildirimlerinin iptal edildiği, sigortalıların emekli maaşlarının gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geri alındığı belirtildi. Ayrıca, sahte sigortalılıkla ilgili yapılan sağlık harcamalarının da faiziyle birlikte geri alındığı ifade edildi.

Sahte sigorta yapan iş yerleri ve sigortalılar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabileceği de kaydedildi.

SGK uzmanı Karakaş, sahte sigortalılıkla ilgili tespitlerin devam edeceğini ve tüm vatandaşların gerçek ve fiilî sigortalılık şartlarını yerine getirerek, yasal bir şekilde sigorta yaptırmalarını önerdi.