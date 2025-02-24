Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle Türkiye'deki toplam emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı alan vatandaşların sayısını 'sahte sigortalılık denetimleri' ile törpülemeye başladı.

Geriye dönük başlatılan denetimlerde, son birkaç yılda tespit edilen sahte sigortalılık rakamı 100 bine ulaşırken, bu kişilerin emekli aylıklarına yönelik uygulanacak tasarruflar da belli oldu.

SGK İLK AŞAMADA EVLERE YAZI GÖNDERİYOR

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; emekliliği uygunsuzluk içeren kişilerin tespitinin ardından ilk aşamada SGK tarafından ilgili kişinin ikamet adresine bir tebligat yollanmakta. Bu yazıda belirtilen SGK ilçe merkezine savunma verilmesi talep edilirken, 3 iş günü içinde davete icabet edilmesinin önemli olduğu hatırlatılıyor.

Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler yeniden tahsil ediliyor.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK



SGK denetimlerinde emekliliğin usulsüzlüğünün tespiti halinde ilk aşamada ilgili kişinin emekli maaşı almasına son veriliyor. Ardından bugüne kadar aldığı emekli aylıkları yasal faiziyle birlikte hesaplanıyor ve geri ödemesi için ilgili kişiye gönderiliyor. Ayrıca sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunuluyor.



USULSÜZLÜK İNCELEMELERİNDE ZAMANAŞIMI BULUNMUYOR



Sahte sigortalılık incelemelerinde geriye doğru yapılacak incelemeler için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Bu tür usulsüzlük tespitleri, süre kısıtlaması olmaksızın geçmiş dönemi kapsayabilir.