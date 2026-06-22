Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere ait 4A prim borçları, Bağ-Kur kapsamındaki 4B prim borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlanan genelgeyi ülke genelindeki tüm teşkilat birimlerine iletti. Genelgeyle birlikte borçların yapılandırılmasına ilişkin uygulama esasları da netleşmiş oldu.

Genelgeye göre, 2026 yılı Haziran ayı dahil olmak üzere bu dönemden önceki aylara ait borçlar ile 31 Ağustos 2026’ya kadar tebliğ edilip kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınacak.

TAKSİT SÜRESİ 72 AYA YÜKSELTİLDİ

Yapılandırma çerçevesinde azami tecil yani taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti ise 10 milyon lira olarak güncellendi. Toplam borcun 10 milyon lirayı aşması durumunda, sadece aşan tutarın yarısı kadar teminat talep edilecek.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin ilk taksiti en geç 31 Ağustos 2026’ya kadar ödemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak. İlk taksitin ödenmesiyle beraber haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin de kaldırılabilmesinin önü açılacak.