Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına yönelik yeni bir düzenlemenin detaylarını açıkladı.

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, 36 ay olarak uygulanan tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya kadar uzatılabilecek.

Hazırlanan düzenleme ile hem işverenlerin hem de prim borcu bulunan vatandaşların ödeme süreçlerinde daha rahat hareket etmesi amaçlanıyor. Ayrıca teminat göstermeden yapılabilecek tecil işlemlerindeki üst limitin 1 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA HANGİ BORÇLAR GİRİYOR?

Yeni yapılandırma paketi yalnızca bireysel SGK borçlarını değil, esnaf ve şirketlerin çeşitli vergi yükümlülüklerini de kapsıyor.

Düzenleme kapsamında yer alan başlıca borç kalemleri şöyle:

Gelir Vergisi

Kurumlar Vergis

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Trafik cezaları

Belediyelere ait emlak vergileri

Çevre temizlik vergileri

Çeşitli harç ve kamu alacakları

Ayrıca işletmeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi borçlarını da 72 aya varan taksit seçenekleriyle ödeme imkanı sağlanacak.