İş hayatında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelen bel fıtığı, sadece bir rahatsızlık değil, aynı zamanda önemli bir hak arama vesilesidir. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışanların akşamları hissettiği bel sızılarını normal karşılamaması gerektiğini belirterek, bu durumun "iş kazası" veya "meslek hastalığı" olarak tescil edilebileceğine dikkat çekti.

"İNCE ÇİZGİYE DİKKAT EDİLMELİ"

Karakaş, bel fıtığının hangi durumlarda hangi statüye gireceği arasındaki ince çizgiyi şu sözlerle ifade etti:

"Birçok çalışan, akşam eve gittiğinde belindeki sızıyı 'normal' karşılar. Oysa o sızı, iş yerindeki yanlış bir hareketin veya aşırı yükün sonucudur. Eğer belinizdeki fıtık veya ağrı yaptığınız işten kaynaklanıyorsa, bu artık sadece bir sağlık sorunu değildir. Bu, hukuken iş kazası ya da bir meslek hastalığıdır. Belinizle ilgili bir sıkıntı yokken ani bir hareket neticesinde olmuşsa iş kazasıdır. Yok eğer yaptığınız işten kaynaklı olarak belirli bir süre zarfında cereyan etmişse meslek hastalığı olabilir" şeklinde durumu özetledi.

Bel fıtığının işe bağlı bir durum olduğunun tescillenmesi, sigortalıya standart emeklilikte bulunmayan devasa avantajlar sağlıyor. Karakaş bu avantajları şöyle sıraladı:

"Bel fıtığınız iş kazası ya da meslek hastalığı olarak tescil edilir ise;

-Yaş şartı aranmaz.

-Prim günü şartı aranmaz.

-Sigortalılık süresi şartı aranmaz.

Şartlar ne olursa olsun, Anayasamız gereğince SGK her daim sizin yanınızdadır."

RİSK FAKTÖRLERİ VE İZLENECEK YOK

Vücudun alarm vermesine sebep olan dört kritik faktör; aşırı yük, yanlış hareket, sabit kalmak ve sarsıntı (vibrasyon) olarak öne çıkıyor. Hakkını aramak isteyen işçilerin ise şu adımları izlemesi gerekiyor:

Detaylı Beyan: Doktora sadece "belim ağrıyor" demeyin; yaptığınız işi (yük taşıma, uzun süreli titreşimli araç kullanımı vb.) tarif edin.

Yetkili Kurum: Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden rapor alın.

SGK Bildirimi: Teşhis konulduğu an durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirin.

Tazminat Talebi: Hastalığınız mesleki olarak tescillenirse, işverenden maddi ve manevi tazminat talep edin.

ÖMÜR BOYU MAAŞ BAĞLANIYOR AMA KURALLARA DİKKAT!

Gerekli şartlar oluştuğunda çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri (maaş) bağlanabilmektedir. Ancak SGK Başmüfettişi Karakaş, madalyonun diğer yüzünü de hatırlatarak önemli bir uyarıda bulundu:

"Ancak işverenin size vermiş olduğu iş güvenliği eğitimi ve talimatlarına, İSG kurallarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle hastalık ya da sakatlık meydana gelmişse iş değişir! Bu kez de Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz" dedi.