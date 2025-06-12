SGK, sağlık alanından sosyal yardımlara, işsizlik ödeneğinden evlilik yardımına kadar geniş bir yelpazede ödeme yapmaktadır. Ancak, bu ödemelerden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yazıda, SGK'nın sağladığı bazı önemli ödemelere göz atacağız.

SAĞLIK ALANINDAKİ SGK ÖDEMELERİ

SGK'nın en önemli ve yaygın olarak bilinen ödemeleri, sağlık alanında yapılan ödemelerdir. SGK, devlet ve özel hastanelerdeki tedavi giderlerinin önemli bir kısmını karşılamaktadır. İşte bu ödemelere örnekler:

*Hastane ve Muayene Masrafları

SGK, hastanelerdeki tedavi masraflarının büyük kısmını karşılar.

*İlaç Giderleri

Katılım payı dışında kalan ilaç giderleri SGK tarafından karşılanır.

*Tıbbi Cihaz ve Malzeme Ödemeleri

İşitme cihazı veya tekerlekli sandalye gibi tıbbi cihazlar için yapılan ödemeler SGK tarafından yapılır.

*Diş Tedavileri

Diş tedavileri kısıtlı bir kapsamda SGK tarafından ödenir.

ÇALIŞANLAR İÇİN SGK ÖDEMELERİ

SGK, çalışanlar için çeşitli ödemeler sunmaktadır. Bunlar, iş kazası, hastalık veya doğum gibi durumlar için yapılan yardımları içerir.

*İş Göremezlik Ödeneği

Geçici hastalık, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda çalışanlara iş göremezlik ödeneği verilir.

*Analık (Doğum) Parası

2025 sonrasında, ilk doğum için 5.000 TL ödenek verilir. İkinci doğumda ise 1.500 TL (60 ay) verilir. Üçüncü ve sonraki doğumlarda ise 5.000 TL (60 ay) ödenir. Başvuru gereklidir.

*Emzirme Ödeneği (Süt Parası)

Annelere her doğum için bir kere ödenir. Anne çalışmıyorsa babaya verilir. 2025 için 1.238 TL olarak belirlenmiştir.

YOL VE GÜNDELİK ÜCRETLERİ

Tedavi için başka şehre sevk edilen hastalar için yol ve gündelik ücretleri ödenir.

*İşsizlik Ödeneği

İşsizlik ödeneği, İŞKUR tarafından ödenmektedir. Ancak, bu ödeneği alabilmek için bazı şartlar aranır. İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

Son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesi yapmış olmak

Son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olmak

Kendi isteğiyle işten ayrılmamış olmak

*Çeyiz Parası

Anne veya babasından ölüm aylığı (yetim maaşı) alan kız çocukları, evlenince bu aylığı alamazlar. Ancak, evlendiklerinde kesilen aylıklarının 2 yıllık (24 maaş) tutarı topluca kendilerine ödenir. Çeyiz parası almak için SGK'ya başvuru yapılması gerekmektedir.

*Ölüm Aylığı

Eşini veya anne babasını kaybeden bireyler, belirli şartlar altında ölüm aylığı alabilirler. Bu aylığı alabilmek için vefat eden kişinin belirli bir prim günü sayısına sahip olması ya da emekli olması gerekir. Başvuru, vefatın ardından SGK'ya dilekçe ile yapılır.

İSTİSNAİ YARDIMLAR

SGK, afet ve acil durumlar için destek ödemeleri yapmaktadır. Ayrıca, bazı ilaç ve tedavilerde SGK ile anlaşmalı özel hastanelere fark ödemesi yapılabilir.

TRAFİK KAZALARI VE SAĞLIK MASRAFLARI

SGK, trafik kazalarında yaralanan kişilerin sağlık giderlerini karşılamaktadır. Kazada yaralanan kişinin sağlık giderleri, sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından ödenir. Tazminat ödemeleri ise sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır.

KAPLICA TEDAVİSİ VE SGK ÖDEMELERİ

SGK, kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası kapsamına almıştır. Kaplıca tedavisi alması uygun görülen hastalar, tedavi masrafları, yol, refakatçi ve gündelik gibi giderlerden SGK'nın desteğinden yararlanabilirler. Ancak bu destekten faydalanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir:

*Sağlık kurulu raporu almak

*Kaplıca tedavisine başvuru yapmak

*Yol ve refakatçi masrafları için belirli koşulların sağlanması

SGK, çalışanlar ve diğer vatandaşlar için birçok farklı alanda ödeme ve destek sağlamaktadır. Sağlık hizmetlerinden işsizlik ödeneğine, çeyiz yardımından trafik kazalarındaki sağlık masraflarına kadar pek çok farklı ödeme türü bulunmaktadır.

Bu ödemelerden yararlanabilmek için gerekli başvuruların yapılması ve belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm bu bilgilere e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.