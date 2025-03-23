Milyonlarca emeklinin beklediği karar açıklandı. Bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavganın ardından milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılmadı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere 3.000 lira olarak ödenecek bayram ikramiyesi, 24 Mart 2025 tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Bin liralık farkların ise Meclis'ten geçtikten sonra yatırılacağı bildirildi.
Ödeme takvimi şu şekilde:
SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:
17, 18, 19 Mart’ta maaş alanlara 24 Mart
20, 21, 22 Mart’ta maaş alanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 Mart’ta maaş alanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLER İÇİN
27 Mart
EMEKLİ SANDIĞI (4C)
Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart
SGK tarafından yapılan açıklamada, bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik TBMM’de çalışmaların devam ettiği ve kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark tutarlarının en kısa sürede ödeneceği belirtildi.