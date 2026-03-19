Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın adını kullanarak vatandaşları hedef alan siber dolandırıcılar, bayram öncesi yeni bir yöntem geliştirdi. Vatandaşlara gönderilen kısa mesajlarda (SMS), “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz” ifadesine yer verilerek kullanıcıların sahte linklere tıklaması amaçlanıyor.

"RESMİ KURUMLAR LİNK GÖNDERMEZ"

SGK'dan yapılan açıklamada, söz konusu mesajların kurumla hiçbir ilgisi bulunmadığı ve tamamen sahte olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklanmamalı; kimlik, banka veya kişisel bilgiler kesinlikle paylaşılmamalıdır," denildi.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiğini belirten kurum, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde izlenecek yolları şöyle sıraladı:

ALO 170: Çalışma Hayatı İletişim Merkezi aranarak bilgi teyit edilmeli.

CİMER: Şikayet ve başvurular Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden iletilmeli.

Yüz Yüze Başvuru: En yakın SGK il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine şahsen müracaat edilmeli.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların itidalli davranması gerektiğini hatırlatan yetkililer, aksi takdirde ciddi maddi kayıpların ve veri hırsızlığının yaşanabileceği konusunda uyardı.