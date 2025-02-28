Yıllar sonra ocak ayında muayene katılım paylarına büyük bir zam yapma kararı alan ekonomi yönetimi, bir yandan vatandaşların tepkisini çekerken, bir yandan da ekonomistlerden söz konusu zamların enflasyonu tetikleyeceği uyarıları yapılmıştı.



23 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile muayene katılım paylarında yeniden düzenlemeye giden SGK, bazı hizmetlerin ücretlerini düşürerek enflasyonda da beklentileri değiştirdi.

'MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİ KESİNLEŞMİŞ OLDU'



Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, yapılan değişikliğin ekonomiye yönelik etkilerine dikkat çekerken, "Yeni düzenleme sonrası Şubat enflasyon tahminleri %4 civarından %3 civarına geri çekiliyor. Böylece Mart’ta faiz indirimi kesinleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında 12 PPK toplantısı yerine 8 PPK yapacağını ilan ederken, bu değişiklikle birlikte düşmesi beklenen şubat enflasyonu, mart ayında yapılacak toplantıda faiz indirimine gidileceğine ilişkin beklentilerin artmasına neden oldu.

EMEKLİ VE MEMURUN TEMMUZ ZAMMINI ETKİLEYECEK



Öte yandan söz konusu değişiklikler, emekli ve memurlara temmuz ayında verilecek enflasyon farkını da yakından etkileyecek. Yılın ilk 6 ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları toplanarak, emekli ve memurlara verilecek zam farkı belirlenecek.