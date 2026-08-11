Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik düzenleme kapsamında MTV, vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarının yanı sıra SGK prim borçları da yapılandırılabiliyor.

Başvuruda bulunan mükellefler ve işverenler, borçlarını 72 aya varan vadelerle ve yıllık yüzde 29 tecil faizi oranıyla ödeme imkanından yararlanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda "Vadesi geçmiş borçlarınızı avantajlı koşullarla yapılandırıyoruz" bilgisi verilerek şu ayrıntılar sıralandı:

"'2026 / Haziran ayı dahil olmak üzere öncesi ay / dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçlarına'

72 aya kadar taksit imkanı

10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti

Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vade

Yıllık yüzde 29 tecil faizi (31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak başvurular için)

ile işletmelerimize tecil ve taksitlendirmede büyük kolaylık sağlıyoruz.

İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın!"

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞLETMELERE VE BELEDİYELERE ÇAĞRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.