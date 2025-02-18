Türkiye'de görülen yüksek enflasyona rağmen ocak ayında son yılların en düşük emekli zammına imza atan iktidar, milyonlarca emekliye bir darbe daha vurmaya hazırlanıyor.



Mart ayında ödenecek bayram ikramiyelerinde sınırlı bir artışa gidilmesinin yanı sıra, aylardır emekliler için teselli olarak sunulan 'promosyon protokolü' görüşmeleri de masadan kaldırıldı.

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON YOK



Enflasyon ve emekli zamlarının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıl uygulanan promosyon tutarlarının yetersiz kaldığını öne süren milyonlarca emekli, bankalardan yeni promosyon tutarlarını açıklamasını talep etti.



Bu doğrultuda mart ayında SGK ile bankaların yeniden masaya oturacağı ve emekli promosyon anlaşmasını yenileyeceği öne sürülmüştü. Gazeteci Olcay Aydilek, güvenilir SGK kaynaklarına dayandırdığı paylaşımında "Bu yıl SGK ile bankalar arasında promosyona ilişkin bir protokol imzalanmayacak. Bu, kesin görünüyor. Her bir banka, emekli promosyonuyla ilgili kararı kendisi verecek. Görünen o ki promosyonlar yerinde sayabilir." ifadelerini kullandı.

KAMU VE ÖZEL MAKASI GİDEREK AÇILIYOR



Emekli maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alacağını taahhüt eden müşterilere yönelik sunulan kampanyalarda kamu bankaları, emeklinin maaşına göre artacak şekilde 8, 10 ve 12 bin TL'lik promosyon imkanları sunarken, söz konusu tutar özel bankalarda 27 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.



SGK ile yeni bir protokol imzalanmaması halinde, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın emekli promosyonlarında herhangi bir artış kararı alması beklenmiyor.