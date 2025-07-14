

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren önemli bir uygulamayı yürürlüğe koyuyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ancak Bağ-Kur (4B) kaydı bulunmayan kişilerin sigorta tescili, resen yani otomatik olarak yapılacak.

Türkiye Gazetesi’nden İsa Karakaş’ın köşe yazısında yer verdiği bilgilere göre bu uygulama, çiftçilere her ay 9 bin TL’yi aşan SGK prim borcu doğuracak.

SOSYAL YARDIMLAR TEHLİKEDE

Otomatik tescil ile birlikte, çiftçilerin hanesine her ay düzenli olarak prim borcu yazılacak. Karakaş’ın yazısına göre, bu düzenlemenin sosyal yardımlar üzerinde de etkisi olabilir. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylıkları gibi desteklerin kesilmesi ya da oransal olarak düşürülmesi ihtimali bulunuyor.

65 YAŞINI DOLDURANLARA MUAFİYET İMKANI

Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlar, kural olarak Bağ-Kur’lu sayılıyor. Ancak Karakaş’ın aktardığına göre, 65 yaşını doldurmuş olan çiftçiler SGK’ya dilekçe vererek bu sigortalılıktan muaf tutulabiliyor.

Bu talep kabul edildiğinde, 9 bin TL'yi aşan aylık prim borcundan kurtulmak mümkün.

Ancak geçmişte bu kişiler adına SGK tarafından karşılanan sağlık giderleri varsa, muafiyet talebinin kabulü için bu harcamaların tahsil edileceği bilgisi de vatandaşa iletiliyor. Ayrıca, 65 yaşını doldurmayanların başvuruları kabul edilmiyor; ancak yaşı dolduğunda yeniden dilekçeyle başvuru yapabiliyorlar.

ESNAF VE KÜÇÜK ÜRETİCİ DE KAPSAMDA

İsa Karakaş’ın yazısında vurguladığı bir diğer önemli konu ise küçük esnaf ve tarımsal üreticilerin muafiyet hakkı. Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olan kişiler de belirli belgeleri ibraz ederek prim ödemekten kurtulabiliyor.

GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU SÜRECİ

Tarımla uğraşanlar için: Ziraat Odası veya Tarım İl/İlçe Müdürlüğü'nden alınan belge

Esnaf için: Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’nden alınacak “Sigortalılık Muafiyet Belgesi”

Belgelerin SGK’ya ulaştırılmasıyla birlikte başvuru sahiplerinin durumu inceleniyor ve gerekli koşullar sağlandığında prim yükümlülüğünden muaf tutulabiliyorlar.

SGK’nın yeni düzenlemesi, Türkiye genelindeki binlerce çiftçiyi ve küçük esnafı doğrudan etkileyecek.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın analizine göre, otomatik Bağ-Kur kaydı nedeniyle oluşacak yüksek prim yükü ve sosyal yardım kesintisi riski, vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olabilir.

Bu nedenle, özellikle 65 yaş ve üzeri kişiler ile gelir durumu düşük olan esnaf ve çiftçilerin SGK’ya zamanında muafiyet başvurusu yapmaları büyük önem taşıyor.