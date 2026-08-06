Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim gün sayısı eksik olan milyonlarca vatandaş için kritik imkânlar sunmaya devam ediyor. Sigortalılar; doğum, askerlik, yurt dışı çalışması ve dondurulan Bağ-Kur sürelerini borçlanarak fiilen çalışmaya gerek kalmadan prim eksiklerini kapatabiliyor.

ÇALIŞMADAN PRİM GÜN SAYISINI ARTIRMA İMKANI

Emeklilik koşullarını yerine getirmekte zorlanan hak sahipleri için iki temel mekanizma öne çıkıyor: Hizmet borçlanması ve isteğe bağlı sigortalılık. Kanunda belirtilen özel sürelerin borçlanılmasıyla geriye dönük prim kazanımı sağlanırken, borçlanma hakkı olmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini tamamlayabiliyor.

ANNELERE 6 YILA KADAR PRİM AVANTAJI

Kadın sigortalılar, tescil tarihinden sonra gerçekleşen doğumlar için çocuk başına 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. En fazla üç çocuk için geçerli olan bu düzenleme sayesinde toplamda 2 bin 160 gün (6 yıl) prim kazanılması mümkün oluyor. İlgili haktan şartları taşıyan evlat edinen anneler de yararlanabilirken, staj sonrasında gerçekleşen doğumlar sigorta başlangıç tarihini geriye çekebiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİK TARİHİNİ ÖNE ÇEKİYOR

Erkek sigortalılarda askerlikte geçen sürelerin borçlanılması prim sayısını artırıyor. Askerlik hizmetinin ilk sigorta tescilinden önce yapılmış olması durumunda, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye çekilerek daha erken emeklilik imkânı doğuyor. EYT kapsamındaki vatandaşlar da eksik günlerini bu yöntemle tamamlayabiliyor.

YURT DIŞI BORÇLANMASI VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile 18 yaşından sonra yurt dışında ikamet eden kadınlar, bu süreleri borçlanarak Türkiye'den emekli olabiliyor. Yurt dışı borçlanmaları Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor. Öte yandan, çalışma imkânı bulunmayan 18 yaş üstü vatandaşlar ise isteğe bağlı sigorta primi yatırarak Bağ-Kur üzerinden gün biriktirebiliyor.

DONDURULAN HİZMETLER İÇİN İHYA FIRSATI

Geçmiş borçları sebebiyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur mükellefleri, ihya uygulamasıyla askıdaki günlerini yeniden canlandırabiliyor. Borçlanmada ihtiyaç duyulan gün sayısı kadar satın alma yapılabilirken, ihya işleminde dondurulan sürenin tamamının ödenmesi şartı aranıyor.

2026 YILI BORÇLANMA MALİYETİ

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan aylık borçlanma bedelleri şu şekilde uygulanıyor:

Doğum Borçlanması (%32): 1 aylık en düşük ödeme tutarı 10.569,60 TL

Askerlik, Yurt Dışı ve İhya (%45): 1 aylık en düşük ödeme tutarı 14.863,50 TL

BORÇLANMA KAPSAMINDAKİ DİĞER SÜRELER

SGK mevzuatına göre prim kazanımına imkân tanıyan diğer haller şunlardır:

Memurların aylıksız izin süreleri

Avukatlık stajında geçen sigortasız dönemler (en fazla 1 yıl)

Doktora ve tıpta uzmanlık öğrenim süreleri

Kısmi süreli çalışanların eksik kalan günleri

Grev, lokavt ve seçim sebebiyle görevden ayrılanların açıkta geçen süreleri

Uzman, usta öğretici ile askeri ve emniyet okullarındaki eğitim süreleri