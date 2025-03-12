5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışanlar için SGK'ya bildirilen kazançlar, asgari ücretin 7,5 katını aşarsa, aşan kısmın primleri işçiye geri ödenebilir.

2025 yılı itibarıyla bu tavan 195.041,25 TL olarak belirlenirken, işçilerin prim iadesi alabilmesi için SGK'ya başvuru yapması gerektiği bildirildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, 4/a (SSK) statüsünde çalışanların kazançları, asgari ücret ile 7,5 katı arasında değişen tutarlardan sosyal sigorta primi kesilmekte.

Bu durumda, aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışan bir işçinin, işverenler tarafından SGK'ya bildirilen kazançları toplamı asgari ücretin 7,5 katını aşarsa, aşan tutara karşılık gelen primler geri alınabilir.

2025 yılı itibarıyla, emekli aylığı hesabında dikkate alınan kazançlar, asgari ücretin 7,5 katına kadar olan kısmı ile sınırlıdır ve bu tutar 26.005,50 TL ile 195.041,25 TL arasında değişmektedir.

Bir işçi aynı ayda birden fazla işverenden çalıştığında, her işveren ödedikleri brüt ücret üzerinden SGK'ya prim yatırır. Ancak toplam kazanç 195.041,25 TL'yi aşarsa, tavanı aşan kazançlar için işçi adına ödenen primler geri alınabilir.

PRİM İADESİ İÇİN BAŞVURU YAPILMALI

Prim iadesi almak için işçinin SGK'ya yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. SGK, tavanı aşan kazançlar için kesilen primleri faizsiz bir şekilde işçiye iade eder. Örneğin, ocak ayında 3 işverenin her biri 150.000 TL brüt ücret bildirmişse, toplam kazanç 450.000 TL olur. 195.041,25 TL'yi aşan 254.958,75 TL’lik kazanç üzerinden kesilen primin işçi payı, yaklaşık 38.243,81 TL’dir ve bu tutar işçiye iade edilir.

İADE İŞLEMİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İade işlemi, işçinin başvurduğu tarihten itibaren takip eden ay içinde yapılır. Başvurunun gecikmeden yapılması, işçinin ödediği fazla primin değer kaybetmemesi için önemlidir. Örneğin, ocak ayı primleri şubat ayında yatırıldığında, mart ayında başvuran işçiye nisan ayında iade yapılır.

Ancak, bazı işverenler prim bildiriminde bulunsa da ödemeyi yapmayabiliyor. Bu durumda, işçiye prim iadesi yapılmaz.

Ayrıca, emekli olduktan sonra aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışan ve toplam kazancı tavanı aşan işçiler de fazladan ödenen primleri geri alabilir.

Ancak emekli işçiler için sosyal güvenlik destek primi işçi payı yalnızca yüzde 7,5 oranında olduğundan, sadece bu orana karşılık gelen primler iade edilir.'