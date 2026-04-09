

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vefat eden sigortalıların yakınlarının cenaze masraflarını karşılaması amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Cenaze Ödeneği” sağlıyor. Ödeneğin kimlere verileceği, başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm detaylar netleşti.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLER VERİLİYOR?

SGK, ödemeyi belirli bir öncelik sırasına göre gerçekleştiriyor. Buna göre ödenek sırasıyla şu kişilere veriliyor:

Vefat eden sigortalının eşi

Eşi yoksa çocukları

Çocukları da yoksa anne ve babası

Anne ve babası da yoksa kardeşleri

Ölen kişinin yakınlarının bulunmadığı durumlarda, cenaze masraflarını belgeleyen gerçek veya tüzel kişilere ödeme yapılabiliyor.

ÖDENEKTEN FAYDALANMA ŞARTLARI

Cenaze ödeneği alabilmek için vefat eden sigortalının en az bir şartı taşıması gerekiyor:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat etmiş olması

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık (emekli) aylığı alırken hayatını kaybetmiş olması

Vefat tarihinde adına en az 360 gün prim bildirilmiş olması

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hak sahiplerinin ödemeyi alabilmesi için izlemeleri gereken adımlar şu şekilde:

Başvuru, “Gelir, Aylık ve Ödenek Talep Belgesi” ile e-Devlet Kapısı üzerinden veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne gidilerek yapılabiliyor.

Başvuru istisnası

SGK, gelir veya aylık talebinde bulunurken cenaze ödeneği talebini de beyan eden kişiler için ayrı başvuru zorunluluğu olmadığını vurguluyor.

Zamanaşımı detayı

Cenaze ödeneği hakkı, vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmezse zamanaşımına uğruyor.

SGK AÇIKLADI

SGK sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Gelir, Aylık ve Ödenek Talep Belgesi” ile e-Devlet Kapısı üzerinden veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkez Müdürlüğüne giderek yapabilirsiniz . Gelir ve aylık talebinde bulunurken cenaze ödeneği talebinde de bulunan kişilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek duymuyoruz. Cenaze ödeneğini 5 yıl içinde almayı unutmayın!" ifadelerini kullandı.