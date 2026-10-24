Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadelede sahadan intikal eden resmî kayıtların hizmete dönüştürülme sürecini yeniden yapılandırdı.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, yeni genelge kapsamında kamu kurumları ve yetkili personelin düzenlediği resmî tutanaklar, çalışanların fiilî çalışma günlerinin tespitinde doğrudan esas alınacak.

Bu adımla birlikte, çalışma ilişkisinin belgelendiği her gün için hizmet bildirilmesi sağlanırken denetim ve itiraz süreçleri de belirli kurallara bağlandı.

RESMİ TUTANAKLAR DOĞRUDAN DELİL KABUL EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, kamu idarelerinden intikal eden bilgi ve belgeler kayıt dışılıkla mücadelede resmî geçerliliğe sahip olacak. Kolluk kuvvetleri, zabıta, doktor, veteriner veya mühendisler gibi kamu görevlileri tarafından tanzim edilen resmî kayıtlarda kişinin fiilen çalıştığı belirtilmişse işlemler ivedilikle başlatılacak. Tutanak tarihi baz alınarak ilgili çalışana en az 1 gün hizmet kazandırılacak.

Trafik polisleri ve jandarma ekiplerince kişilerin yüzüne karşı düzenlenen trafik ceza tutanakları da kayıt dışı istihdamın belirlenmesinde veri kaynağı olarak değerlendirilecek. Bu belgeler öncelikle SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servislerince incelenecek; aynı iş yerinde sigortalı çalıştığı tespit edilenler ayrıldıktan sonra geriye kalan tüm dosyalar Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine sevk edilecek.

KISMİ SÜRELİ HİZMET BİLDİRİMİ VE SÜREÇ BASAMAKLARI

Birden fazla resmî tespitin bulunduğu durumlarda hizmet kazandırma süreci şu esaslara göre işletilecek:

İşe Giriş Tarihi: Çalışanın aynı iş yerinde fiilen görev yaptığına dair ilk resmî belge, işe giriş tarihi olarak kabul edilecek.

Gün Hesabı: Aynı ayda ve devam eden aylarda tespit edilen her bir gün için 1 gün prim hizmeti verilecek.

Çalışma Statüsü: Söz konusu çalışmalar mevzuat gereği kısmi süreli çalışma (part-time) kapsamında işlem görecek.

Tespitsiz Aylar: Arada tespit bulunmayan bir ay yer aldığında, takip eden aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş işlemi sayılacak; önceki çalışma ise hizmet verilen son gün itibarıyla işten ayrılış olarak kapatılacak.

İtiraz Mekanizması: Çalışmanın kısmi değil, kesintisiz ve sürekli olduğunu belirten çalışanlar veya işverenler itiraz hakkını kullanabilecek. İtiraz üzerine dosya, yerinde inceleme için sosyal güvenlik denetmenlerine gönderilecek.

Yeni genelgeyle birlikte, fiilî çalışma kanıtlarının kapsamı genişletilirken hem çalışan hem de işveren tarafı için denetim ve itiraz yolları açık tutuluyor.