Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son dönemde dijital verileri daha etkin kullanmasıyla birlikte, emeklilik işlemlerinde yeni bir "yurt dışı denetimi" dönemi başladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yurt dışına gezi amaçlı giden sigortalıların, bu süreleri belgelendirememeleri halinde büyük bir riskle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

"SGK KAYITLARI TEK TEK İNCELİYOR"

Özgür Erdursun yaptığı açıklamada, SGK’nın emeklilik aşamasındaki kişilerin hizmet dökümlerini artık Emniyet Genel Müdürlüğü’nün giriş-çıkış kayıtlarıyla çapraz kontrole tabi tuttuğunu vurguladı. Erdursun, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:

"Eğer sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken yurt dışına gezi amaçlı çıktıysanız, SGK emeklilik esnasında sizden bu sürelere ait 'iş yerinden izinli olduğunuza dair belge' isteyebilir. Kurum, 'Sen yurt dışındayken Türkiye'deki iş yerinde nasıl çalıştın?' sorusunu soruyor."

İZİN BELGESİ OLMAYANIN PRİM GÜNÜ SİLİNİYOR

En büyük tehlike ise primlerin iptal edilmesi. Erdursun’un uyarısına göre, iş yerinden alınan resmi izin belgesinin SGK’ya ibraz edilememesi durumunda şu yaptırımlar uygulanıyor:

Gün İptali: Yurt dışında bulunulan ancak Türkiye’de sigortalı gösterilen tüm prim günleri SGK tarafından sistemden siliniyor.

Emeklilik Hakkının Kaybı: Silinen günler nedeniyle prim sayısı sınırın altında kalan vatandaşlar, emekli olma hakkını o an için kaybediyor.

Maaş Kesintisi: Eğer kişi bu şekilde emekli olmuş ve durum sonradan tespit edilmişse, bağlanan maaşlar kesilerek geriye dönük borç çıkartılabiliyor.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Özgür Erdursun, çalışanların ileride bu "bürokratik engele" takılmamaları için şu kritik tavsiyelerde bulundu:

Belgenizi alın: Çalışırken yurt dışına (gezi, tatil, aile ziyareti vb.) gidiyorsanız, mutlaka iş yerinizden ıslak imzalı veya onaylı bir izin belgesi alın.

Dosyanızda saklayın: Bu belgeler yıllar sonra lazım olacağı için dijital veya fiziksel arşivinizde mutlaka bulundurun.

İşverene hatırlatın: Yurt dışında olduğunuz sürelerin SGK bildirimlerinde (bordrolarda) izinli olarak gösterildiğinden emin olun.