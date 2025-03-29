Emeklilik için gerekli yaş şartını dolduran ancak yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalılar, ödediği primlerin bir kısmını toplu olarak geri alabiliyor. Ayrıca, prime esas kazanç sınırını aşan primler de iade kapsamında değerlendirilebiliyor. Ancak, bu haktan birçok sigortalının haberi olmadığı belirtiliyor. SGK, prim iadesi alacak sigortalılara dair bazı şartlar ve prosedürler belirlemiş durumda.

TOPLU PRİM İADESİNİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Emeklilik yaşını doldurmuş ancak yeterli prim günü bulunmayan sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulunarak prim iadesi talep edebiliyorlar. SGK, geri alınabilecek primleri şu şekilde sıralıyor:

4/1(a) (SSK) Kapsamında Çalışanlar : İşçi payına düşen %9’luk emeklilik primleri geri ödeniyor.

4/1(b) (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışanlar: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için ödenen %20’lik primler iade edilebiliyor.

İade Edilemeyen Primler

Bazı primler ise geri ödemeye dahil edilmez. Bunlar şunlardır:

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri

İşsizlik Sigortası Primleri

GELİR SINIRINI AŞANLAR NE OLACAK?

Birden fazla işverene bağlı çalışan veya yüksek maaş alan sigortalılar için prime esas kazanç sınırını aşan primler geri alınabiliyor. Ancak, yalnızca işçi payına düşen primler iade edilirken, işveren tarafından ödenen primler geri verilmiyor. Bu durum, yüksek maaş alan sigortalılar için prim ödemelerinin fazla olduğu durumlarda önemli bir fırsat oluşturuyor.

YABANCI ÇALIŞANLARI KAPSIYOR MU?

Türkiye’de çalışıp emeklilik şartlarını tamamlamayan yabancı uyruklu çalışanlar, prim iadesi alabilmek için belirli koşulları yerine getirmelidir. Yabancı çalışanların, emeklilik yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Erkekler için 60, kadınlar için ise 58 yaş şartı tamamlandığında, yabancı uyruklu sigortalılar, kendi ülkelerindeki sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla SGK’ya başvurarak prim iadesi talep edebilirler.

SGK'DAN PRİM İADESİ NASIL ALINIR?

SGK prim iadesi başvuruları, sigortalının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi veya il müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. İade edilecek primler, ödendiği tarihten itibaren güncellenir ve toplu şekilde hak sahiplerine ödenir.

Eğer emeklilik için prim gününüz eksikse veya prime esas kazanç sınırını aşan prim ödemeleriniz varsa, SGK’dan prim iadesi almanız mümkün.