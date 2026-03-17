

Aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödedikleri primlerde, tavanı aşan kısmın iade edilmesi hakkı çoğu zaman gözden kaçıyor. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, prim iadesine dair bilinmesi gerekenleri kaleme aldı.

MEVZUAT NE DİYOR?

Sosyal sigorta primleri, asgari ücretin bir katı ile dokuz katı arasındaki kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Eğer bir çalışanın farklı iş yerlerinden aldığı toplam maaş bu yasal tavanı aşıyorsa, limitin üzerinde kalan kısım için fazladan prim ödenmiş sayılıyor. Bu fazla ödenen prim, SGK’dan talep edilebiliyor.

HANGİ MESLEKLER BU HAKTAN YARARLANABİLİYOR?

İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinde engelleyici bir hüküm yoksa bir kişi aynı anda birden fazla iş yerinde çalışabiliyor. Özellikle mühendisler, mimarlar, avukatlar, doktorlar ve mali müşavirler gibi meslek sahipleri, aynı ayda birden fazla işverene bağlı olabiliyor.

Her işveren, çalıştırdığı işçi için brüt ücret üzerinden primleri SGK’ya ayrı ayrı yatırıyor. Örneğin bir işçi ocak ayında iki işveren için 30’ar gün üzerinden prim ödediyse, SGK açısından işçi 30 gün çalışmış sayılıyor. Emekli aylığı bağlanırken ise asgari ücretin 9 katına kadar olan kazanç dikkate alınıyor; tavanı aşan kısım prim hesaplamasına dahil edilmiyor.

KİMLER PRİM İADESİ ALABİLİR?

Tek işverene bağlı çalışanlar, kazançları asgari ücretin 9 katını aşsa bile fazla prim kesintisi yapılmıyor. Ancak aynı ayda birden fazla işverene bağlı olarak çalışanların SGK’ya bildirilen kazançlarının toplamı 2026 yılında 297.270 TL’yi aşıyorsa, tavanı aşan kısmın primleri iade edilebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

SGK, talep gelmeden prim iadesi yapmıyor. İade almak için işçi, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne yazılı başvuru yapmak zorunda.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Örnek üzerinden açıklayalım: İki işverene bağlı çalışan bir işçinin ocak ayı için her işveren SGK’ya 250’şer bin lira kazanç bildirmiş olsun. Toplam kazanç 500.000 TL. Tavanı aşan kazanç: 500.000 – 297.270 = 202.730 TL. Bu tutardan işçi payına düşen prim 30.409,50 TL. İşçi başvurduğunda bu miktar iade ediliyor.

Emekli işçiler için işçi payı oranı yüzde 7,5 olduğu için iade tutarı yarıya düşüyor, yani 15.204,75 TL ödeniyor. İşveren payına düşen primler ise işçiye veya işverene iade edilmiyor.

İADE NE ZAMAN YAPILIYOR?

Tavanı aşan kazançlardan kesilen primler faizsiz iade ediliyor ve dilekçe verildiği ayı takip eden ay içinde ödeniyor. Örneğin, ocak ayının primleri şubat ayında yatırılır, mart ayında başvuru yapılırsa iade nisan ayında yapılır.

Prim iadesi almak için işverenin primleri SGK’ya yatırmış olması şart. Ödenmemiş primler için işçi dava açabiliyor.

GEÇMİŞ YILLARDA TAVAN FARKI

2025 yılına kadar prime esas kazanç tavanı, asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanıyordu. Bu tarihlerde aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışanlar, tavanı aşan kısımlardan kesilen primleri SGK’ya başvurarak iade alabiliyor.