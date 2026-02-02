Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların sayısı her geçen gün artarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni yılda yapılacak başvurularda aranacak şartlar belli oldu.



Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere duyurulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), ödemeleri bu yıl 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldi.



BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER BELLİ OLDU



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), halihazırda sigortalı çalışan kişilerin de maaşlarının düşük olması halinde sosyal yardım ödemelerine başvuracağını belirtti.



Yardımdan yararlanmak isteyenlerin SGK’ya sunması gereken belgeler şu şekilde:



- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

- Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

- İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,

- Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler.

- İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.