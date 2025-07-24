Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik temmuz ayı zam farkı ödemelerine ilişkin açıklama geldi. SGK, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, ödemelerin 25 Temmuz Cuma günü yapılacağını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, 4/1-(c) Emekli Sandığı statüsünde maaş alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye, toplamda 12 milyar lira tutarında zam farkı ödemesi yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ya da PTT şubelerinden alabilirsiniz" denildi.
Emekli Sandığı’ndan maaş alan emekliler, temmuz ayı farklarını yarın (25 Temmuz) itibarıyla alabilecek. Ödemelerin banka hesaplarına aktarılacağı ya da PTT şubelerinden temin edilebileceği bildirildi.