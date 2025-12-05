Yetkililer, denetimlerin tüm Türkiye’de devam ettiğini, özellikle e-Devlet’te yer alan hizmet dökümlerinin detaylı şekilde taranarak usulsüzlüklerin tespit edildiğini belirtiyor. SGK'nın son yıllarda sahte sigortalılık, sahte işyeri ve sahte rapor konularında kapsamlı bir mücadele yürüttüğü biliniyor.

MALULEN EMEKLİLİKTE “KOLAY YOL” ALGISI DENETİME TAKILDI

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş TV100'de, malulen emeklilik sisteminin kötüye kullanılmasının temel sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Aydoğmuş, malulen emeklilikte yaş şartının bulunmaması ve 10 yıl sigortalılık ile 1800 prim gününün yeterli olmasının, bazı kişiler tarafından “kestirme yol” olarak görüldüğünü söyledi.

Aydoğmuş, SGK’nın 2021’den bu yana yoğunlaştırdığı çalışmalar sayesinde, hak edilmeyen emekliliklerin bir bir ortaya çıkarıldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Emekli maaşı alındığı tarihten tespit gününe kadar oluşan tüm kamu zararı geri isteniyor. Bu sadece maaşla sınırlı değil; sağlık harcamaları da dahil ediliyor ve geri ödeme yıllık yüzde 24 kanuni faizle tahsil ediliyor.”

SAHTE RAPORLARDA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Sahte rapor düzenleyen sağlık personelinin de sürece dahil olduğunu belirten Aydoğmuş, haksız emeklilerin doğan kamu zararını 30 gün içinde ödemek zorunda olduğunu söyledi.

Hukukçu Mustafa Sezer ise olası cezai yaptırımlar hakkında şu uyarılarda bulundu:

Sahte rapor düzenlenmesi resmi belgede sahtecilik kapsamına giriyor.

Bu süreçle haksız emeklilik başlatan kişiler 2 ila 5 yıl hapis cezası ile yargılanabiliyor.

Sahte raporu hazırlayan hekim ve sağlık personeli için ceza 3 ila 8 yıl arasında değişiyor.

Kamu kurumunu zarara uğratma nedeniyle olay, nitelikli dolandırıcılık sayılıyor ve bu suçun cezası 4 ila 10 yıl hapis.

Sezer ayrıca, usulsüzlük nedeniyle çıkarılan borçların vazife ve miras hukukuna göre çocuklara da intikal edebileceğini hatırlattı.