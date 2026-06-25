AKP iktidarının ilk aklına gelen çözüm her zaman taşınmazların satışı ve özelleştirme oluyor. Bu kez de paraya sıkışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ülke genelindeki birbirinden değerli 200 gayrimenkulünü satışa çıkardı. SGK, elektronik ortamda ihaleyle yapılacak satışlardan en az 2 milyar 715 milyon lira gelir bekliyor. SGK’nın satış listesinde dükkandan markete, ofisten meskene kadar her çeşit gayrimenkul bulunuyor.

2.7 MİLYARI AŞIYOR

SGK, portföyündeki 200 gayrimenkulün ihalesini elektronik satış portalı üzerinden açık artırma yöntemiyle 20-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Tahmini satış bedeli 2.5 milyon lirayla 105 milyon lira arasında değişen gayrimenkuller arasında ticari ve konut alan imarlı ofisler ve meskenlerle, iş yerleri, dükkanlar, 5 katlı bina ve arsa, market ve mağaza gibi birbirinden farklı taşınmazlar bulunuyor. SGK, gayrimenkullerin toplam tahmini satış değerini 2 milyar 714 milyon 710 bin lira olarak belirledi. İhale şartnamelerinde 485 bin lira gelir bekleyen SGK, ihaleye katılmak isteyenlerden toplamda 136 milyon lira nakit teminat alacak. Satılacak gayrimenkullerin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 442 bin metrekareyi buluyor.

SGK’nın 10 günlük bir ihale dönemi içerisinde tamamını satmayı düşündüğü gayrimenkuller 25 ayrı ile dağılmış durumda. Satışa çıkarılan 200 gayrimenkulden 44’ü Adana, 42’si Hatay, 16’sı Tunceli, 12’si Erzincan’da bulunuyor. 25 ilin içerisinde Ankara’dan İzmir’e, Muğla’dan Erzurum’a, Samsun’dan Mersin’e Tekirdağ’dan Iğdır’a kadar yedi bölgenin tamamından iller yer alıyor.

Nakit ihtiyacını karşılayacak

SGK’nın Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığı gayrimenkullerin tamamına yakını, kişi ve şirketlerin SGK’ya olan ödenmemiş borçlarına karşılık yapılan hacizlerden oluşuyor. SGK, nakit ihtiyacını karşılamak için bu gayrimenkulleri zaman zaman satışa çıkarıyor. Ancak satışlardan beklenen gelir yeterince elde edilemiyor. Dolayısıyla değerli arazi ve gayrimenkuller maalesef daha düşük fiyatlarla ve ederinin altında elden çıkartılmış oluyor.