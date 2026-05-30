Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram sonrası dönemde EYT kapsamında emekli olan binlerce kişinin dosyasını yeniden incelemeye hazırlanıyor. Özellikle 18 yaşından küçükken anne ya da babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı olarak gösterilen kişilerin emeklilikleri mercek altına alınacak.

Yapılacak denetimlerde, bu kapsamda değerlendirilen sigortalılık süreleri geçersiz kabul edilerek toplam prim günlerinden düşülecek. SGK, bu yıl yaptığı açıklamada son 5 yılda 12 bin 209 kişinin emekliliğini iptal ettiğini duyurmuştu. SGK, emekliliği iptal edilenlerden bugüne kadar ödenen emekli maaşını talep edebilecek. Kararın, EYT’liler dışındaki emeklileri de etkilemesinden endişe duyuluyor.