SGK'nin SUT'ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, Türkiye'de alternatif tedavisi bulunmayan akondroplazi hastalığında kullanılan ilaç yurt dışından temin edilerek hastaların erişimine sunuldu.

Herediter anjioödem için koruyucu tedavi ilacı geri ödeme kapsamına alındı. Kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalıklarının tedavisi için 2 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi. Epilepsi ve sistinüri tedavisinde kullanılan birer ilaç alternatif tedavi olarak yurt dışından temin edilmeye başlandı.

Çölyak ve Protein Metabolizması gıda desteğinde yüzde 30, kseroderma pigmentosum ve albinizm güneş kremi desteğinde yüzde 10, mitokondriyal Sitopati yardımcı ürün desteğinde yüzde 10 artış yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Önemli hastalıkların tedavilerinde ihtiyaç duyulan belirli ilaçları geri ödeme listemize aldık. Yurt içinde üretimi olmayan ilaçları yurt dışından temin ettik. Belirli hastalıkların tedavilerinde Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan nakdi ücret desteğini yüzde 10 ila yüzde 30 oranında artırdık" dedi.