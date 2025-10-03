Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başında oluşturduğu uzman ekipler ile milyonlarca çalışanın primlerini geriye dönük olarak taramaya başladı.



Yapay zeka destekli denetimlerde ve alınan ihbarların incelenmesi üzerine oluşturulan listelerde 'şüpheli emeklilik' işlemi gerçekleştirdiği tespit edilen vatandaşlar için harekete geçilirken, en sık rastlanılan usulsüzlük ise sahte sigortalılık ve sahte boşanma işlemleri oldu.

ÜÇ GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPMAK ZORUNLU



İlk aşamada milyonlarca mükellefin emeklilik öncesi 5 yıllık çalışma hayatını inceleyen SGK ekipleri, şüpheli olarak listeledikleri vatandaşların savunmalarını almak için ikamet adreslerine gerekli yazıları göndermeye başladı.



Bu yöntem ile usulsüzlük riski barındıran işletmelerde çalışan emekliler, bölgedeki en yakın SGK il ya da ilçe müdürlüğüne izahat vermeye davet ediliyor. Söz konusu uygulama ile yalnızca emekliler değil ayrıca şüpheli işlem gerçekleştirdiği düşünülen emekliler ile aynı dönemde ve aynı iş yerinde çalışmış vatandaşlar da tanık olarak dinlenmekte.



SGK tarafından adreslere gönderilen tebligatın ardından konuya ilişkin SGK müdürlüklerine 3 iş günü içerisinde başvuru yapılması gerekmekte. Bu aşamada emeklilerin yalnızca bilgisine başvurulurken, neden şüpheli olarak göründüklerine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmamakta ve yalnızca çalışma geçmişlerine yönelik sorular yöneltilmekte.

3 BÜYÜKŞEHİRDE İŞLEMLER SON AŞAMAYA GELDİ



İncelemeler şehir bazlı olarak kategorilere ayrılırken, emekli nüfusunun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere yoğunlaşan SGK birimleri, çalışmalarda son aşamaya geldi.



Bu kapsamda hazırlanan tebligatların sayısı 100 bine yaklaşırken, gelecek yılda denetimlerin odağı daha düşük nüfuslu şehirlere kaydırılacak.



EMEKLİLİK İPTALİ VE CEZA ÖDEMESİ GÜNDEMDE



Emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilmesi halinde ilgili kişiden emeklilik hayatı boyunca elde ettiği maaş geliri yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilmekte.



Ayrıca gerekli görülmesi halinde SGK, söz konusu emekli hakkında adli makamlara şikayet başvurusunda bulunabilecek. Denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte, ilgili emeklinin çalışma geçmişinden usulsüz çalıştığı döneme ait tüm primler silinecek.



Yeniden emeklilik hakkı elde edilebilmesi için usulsüz alınan maaşın iadesinin yanı sıra eksik kalan prim günlerinin de tekrardan tamamlanması şart koşulacak.