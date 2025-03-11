2023 yılında Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilerin sayısı 17 milyona ulaştı.



Emekli sayısındaki yükselişe engel olamayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurduğu yeni ekiplerle 'usulsüz' emekliliklerin iptalini sağlamayı ve emekli sayısındaki artışı dengelemeyi amaçlıyor.



Bu plan doğrultusunda 2025 yılında sayıları artırılan ekiplerle birlikte geçmişe yönelik taramalar gerçekleştiren SGK, ilk aşamada 'sahte sigortalılık' faaliyeti ile emekli aylığı hakkı kazanmış kişilerin tespitine yoğunlaştı. Geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde şüphelinin tespit edildiği ve savunmalarının alındığı öğrenilirken, bu yıl artan denetimlerle birlikte şüpheli emekli sayısının artması bekleniyor.

Öte yandan yapılan denetimler yalnızca sahte sigortalılık ile sınırlı değil. Çok sayıda kişinin 'dul ve yetim aylığı' alabilmek amacıyla mevcut evliliğine kağıt üzerinde son verdiği tespit edilirken, ilgili kişilerin aylıklarının kesilmesi ve geriye dönük ödeme alınması için de çalışmalara hız verilmiş durumda.



HİLELİ AYLIKLAR NASIL TESPİT EDİLİYOR?



İki farklı usulsüzlük durumunda da incelemelerin temelini ihbarlar oluşturmakta.



Hileli sigorta faaliyetinin yürütüldüğü işletmede çalışan ve bir dönem boyunca olaya şahit olmuş kişilerin SGK'ya yaptığı ihbarlar, ilgili iş yerinin incelenmesi için zemin hazırlamakta. Bu tür ilanlar sonucunda denetimleri sıklaştıran SGK, usulsüzlük emaresi görmesi halinde şirkette çalışan ya da geçmiş yıllarda çalışmış personellerin ifadelerine başvurabiliyor.

Hileli boşanmalarda ise tespit edilen vakaların tamamına yakınında yetkililer gelen ihbar üzerine harekete geçmekte. Akrabalardan ya da ailenin yaşantısına tanık olan taraflardan SGK'ya yapılan ihbarlarda kişilerin 'resmen boşanmış' görülmesine rağmen aynı evde yaşadığı ve evlilik hayatına devam ettiği belirtiliyor.



Bu durum üzerine SGK ekipleri, yapılan araştırmanın ardından ilgili kişilerin evlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek, usulsüzlüğü somut olarak kanıtlamayı amaçlıyor. SGK, 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.