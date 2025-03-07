İsa Karakaş, emeklilik planlaması yaparken bu bilgilere dikkat etmenin büyük önem taşıdığını vurguladı ve "Bu bilgileri hem kendiniz hem de çocuklarınız için göz önünde bulundurmanız çok önemli" şeklinde uyarıda bulundu.

Karakaş, emekli maaşınızı doğrudan etkileyebilecek olan SGK, BES ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemleri hakkında en net açıklamaları yaparak, hangi sistemin daha avantajlı olduğunu açıkladı.

HİÇBİR EMEKLİLİK SİSTEMİ SGK'NIN YERİNİ TUTAMAZ

İsa Karakaş konuya dair detaylı açıklamalarda bulundu:

Bireysel ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemleri ile SGK Arasındaki Farklar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) gibi sistemler, emeklilik planlamasında alternatif olarak görülse de, hiçbirinin SGK'nın sunduğu güvenceyi sağlama kapasitesi yoktur. İsa Karakaş, SGK'nın avantajlarının, özel sigorta sistemleriyle kıyaslanamayacak kadar büyük olduğunu vurguluyor.

SGK'NIN AVANTAJLARI

SGK'dan alınan emekli maaşları düşük olabilir, ancak SGK'nın sunduğu avantajlar son derece fazladır. Örneğin, özel sistemlerde emekli maaşı, yatırılan tutar kadar sürerken, SGK'da ömür boyu maaş alma garantisi bulunmaktadır. SGK'dan emekli olan bir kişi, prim ödemeleri sona erse bile, yaşadığı sürece maaş almaya devam eder. Ayrıca, dul ve yetim maaşı gibi haklar da sağlanır.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SGK'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ

SGK, sadece maaş sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de sınırsız şekilde faydalanma imkânı sunar. Ağır hastalık durumlarında, SGK'nın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ancak BES, OKS ve TES gibi sistemlerde, sağlık hizmetleri için ek sigorta yaptırmanız gerekir.

BES VE TES İYİ BİR YATIRIM SEÇENEĞİ OLABİLİR

Bireysel emeklilik ve tamamlayıcı emeklilik sistemleri, birikim yaparak geleceğe yatırım yapmak açısından iyi seçenekler sunar. Fakat, SGK’nın sunduğu maaş garantisi ve sağlık güvencesi gibi avantajları sağlayamaz. Bu nedenle SGK, zorunlu bir sistem olarak kalırken, BES ve TES ek bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

SGK HER ZAMAN DAHA AVANTAJLI

SGK, her zaman daha güvenli ve avantajlı bir sistemdir. Ancak, BES ve TES gibi sistemler, ek gelir sağlama imkânı sunar. Yine de, bu sistemlerin SGK'nın sunduğu garantilerle kıyaslanamayacağınının unutulmaması gerektiğinin altını çizen Karakaş, en mantıklı olanının SGK olduğunu belirtti.