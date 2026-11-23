Çalışma hayatının ardından elde edilen emeklilik hakkı, sosyal güvenlik mevzuatındaki usul ve sürelere dikkat edilmediğinde ciddi hak kayıplarına yol açabiliyor.

Özellikle sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olan ya da iş göremezlik geliri alan vatandaşlar için SGK'nın başlattığı kontrol muayeneleri kritik bir dönemeç oluşturuyor.

Konuyu köşesine taşıyan Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kimlerin muayeneye çağrıldığını, sevk kurallarını ve maaş kesintisi yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken tarihleri detaylarıyla aktardı.

"SÜREKLİ" RAPORLAR DA DENETİME TABİ

Kamu kaynaklarının korunması ve sağlık sorunu nedeniyle maaş bağlanan kişinin çalışma gücü kaybının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla yapılan kontrol muayenesi, Kurum Sağlık Kurulu tarafından yeniden değerlendiriliyor.

Vatandaşların "raporum ömür boyu geçerli" düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan İsa Karakaş, sürecin yasal boyutunu şu sözlerle özetledi:

"SGK, 'Sürekli' ibareli raporunuz olsa dahi kanunen sizi her an kontrol muayenesine çağırabilir. Kimse 'Benim raporum ömür boyu geçerli' rehavetine kapılmamalıdır."

KİMLER MERCEK ALTINDA?

Kontrol muayenesi uygulaması tüm emeklileri kapsamıyor. Yalnızca SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) statüsünde olup aşağıdaki gruplarda yer alan hak sahipleri muayeneye çağrılıyor:

Malullük aylığı alanlar.

Çalışmaya başlamadan önce malul olduğu için erken yaşlılık aylığı bağlananlar.

Çalışma gücünü yüzde 40 ile yüzde 59 arasında kaybederek yaşlılık aylığı alanlar.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar.

Maluliyeti sebebiyle yetim (ölüm) aylığı veya geliri bağlanan çocuklar.

SEVK KARARI HANGİ DURUMLARDA ALINIYOR?

SGK'nın sigortalıları hastaneye sevk etmesi için üç temel gerekçeden birinin oluşması gerekiyor:

Kurul İhtiyacı: Kurum Sağlık Kurulu'nun mevcut hastalığın seyrini yeniden görmek istemesi.

İtiraz Süreci: Verilen sağlık kararına sigortalının veya hak sahibinin itiraz etmesi.

Denetim ve Soruşturma: Özellikle sahte rapor operasyonları gibi durumlarda, SGK denetim elemanlarının yürüttüğü incelemelerde şüphe veya ihtiyaç doğması.

KENDİ İMKANLARIYLA ALINAN RAPORLAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

Kontrol muayenesi için yalnızca ikamet edilen ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversite hastaneleri yetkili kabul ediliyor.

Hastalığı nedeniyle sürekli takip edildiği hastane SGK tarafından yetkilendirilmişse ve bu durum belgelenirse, sigortalı öncelikle o hastaneye sevk ediliyor. Özel veya yetkisiz bir hastanenin yoğun bakımında yatan ve nakli hayati risk taşıyan hastalar ise durumları belgelendiği takdirde yattıkları hastanede muayene edilebiliyor.

Bireysel başvurularla alınan raporların kurum nezdinde hiçbir karşılığı bulunmadığına dikkat çeken Karakaş, "SGK'nın sevk kâğıdı olmadan alınan rapor, hukuken yok hükmündedir. Boşuna vakit ve nakit kaybetmeyin." uyarısında bulundu.

"ÜÇ AY" KURALINI KAÇIRANIN AYLIĞI DURDURULUYOR

Sürecin mağduriyet yaratmaması için SGK, kontrol muayene tarihinden en az 3 ay önce ilgili kişiye sevk yazısını gönderiyor. Yazıyı teslim alan hak sahiplerinin vakit kaybetmeden hastaneden randevu alması gerekiyor. Geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen tarihe kadar muayenesini yaptırmayanların aylıkları, takip eden ödeme döneminde kesiliyor.

KESİLEN MAAŞLAR GERİ ALINABİLİR Mİ?

Maaşı durdurulan emekliler için hak kaybının telafisi, hastaneye gidiş ve rapor tarihine göre iki farklı şekilde işliyor:

İlk 3 Ay İçinde Gidenler: Belirtilen tarihten itibaren 3 ay içinde muayene olup malullüğünün sürdüğü onaylananlar, kesilen tüm maaşlarını toplu olarak geri alabiliyor.

3 Ayı Geçirenler: Süreyi aşanların aylıkları, rapor tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanıyor; ancak aradaki aylara ait birikmiş maaşlar yanıyor ve geri ödenmiyor.

Bu hesaplamada hastane başvurusu yapılan günün değil, hastanenin raporu düzenlediği tarihin esas alındığı unutulmamalı. Hastane yoğunluklarından kaynaklanabilecek gecikmelerin önceden hesaba katılması büyük önem taşıyor.

KURUL KARARINA İTİRAZ YOLU AÇIK

Kurum Sağlık Kurulu’nun çalışma gücü kaybına ilişkin verdiği karara katılmayan sigortalılar, en üst merci olan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz edebiliyor. Ancak kurul henüz kesin bir karar vermemiş ve yalnızca "ek belge getirin" veya "yeniden muayene olun" şeklinde bir ara karar almışsa, bu aşamada itiraz hakkı doğmuyor.

VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİ OLANLAR VE YENİDEN ÇALIŞANLAR

Malullük aylığı alırken yurt içinde veya yurt dışında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların maaşları kesiliyor. İşten ayrılıp yeniden aylık talep edildiğinde ise SGK kişiyi tekrar kontrol muayenesine gönderiyor ve hastalığın sürdüğü tespit edilirse başvuruyu izleyen ödeme döneminden itibaren maaş yeniden bağlanıyor.

Öte yandan, 15 Ocak 2025 (hariç) tarihinden önce engelli vergi indirimi belgesiyle yaşlılık aylığı talebinde bulunan emekliler de bu kapsama dahil ediliyor. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilen bu grup da muayene tarihinden en az 3 ay önce hastaneye sevk ediliyor.

Hak kaybı yaşamamak için tebligat adreslerinin güncel tutulması ve gelen resmi evrakların ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Karakaş, "Devlet kapısında hak verilmez, takip edilerek alınır." sözleriyle emeklileri tedbirli olmaya çağırdı.