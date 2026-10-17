Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, askerlik sırasında resmi izin kullanarak bir işyerinde çalışan emekli vatandaşın sigorta günlerinin iptal edilmesine ilişkin davada kararını verdi. Mahkeme, söz konusu çalışmanın geçerli sayılmasına yönelik yerel mahkeme kararını onadı. ASKERLİK İZNİNDE 10 GÜN ÇALIŞTI 1993-1995 yılları arasında askerlik yapan emekli vatandaş, Aralık 1994 ile Ocak 1995 arasındaki izin döneminde Ankara’da bir işyerinde 10 gün çalıştı. İşverenin sigorta bildirimi yapmasına rağmen SGK, çalışmanın askerlik dönemiyle çakıştığı gerekçesiyle bu günleri iptal etti. Kurumun hesaplaması sonucunda emeklilik başvurusu da reddedildi. YEREL MAHKEME EMEKLİ VATANDAŞI HAKLI BULDU Emekli vatandaşın açtığı davada Ankara 41. İş Mahkemesi, 21-31 Aralık 1994 tarihleri arasındaki 10 günlük hizmetin geçerli sayılmasına hükmetti. SGK’nin itirazını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de kararı hukuka uygun buldu. YARGITAY KARARI ONADI SGK’nin temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, itirazları yerinde görmeyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Karar, askerlik sırasında resmi izin döneminde fiilen yapılan çalışmaların sigortalı hizmet kapsamında değerlendirilebileceğini gösteriyor. Söz konusu olayda, çalışmanın askerlik dönemiyle çakışması tek başına sigorta günlerinin iptali için yeterli görülmedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.