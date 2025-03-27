Satış kararının piyasada belirsizliklerin arttığı döneme denk gelmesi dikkat çekti. SGK’nın satışa çıkardığı gayrimenkuller 23 farklı ilde bulunan on binlerce metrekare büyüklüğündeki toplam 100 parça varlıktan oluşuyor.
Asgari 2 milyar TL değer biçilen gayrimenkuller arasında birbirinden değerli imarlı konut ve konut geliştirme alanları, sanayi ve ticaret alanları, çok katlı otoparklar, hastaneler, belediye binaları ve parklar bulunuyor. Satış için düzenlenen ihaleler 21 Nisan’da başlayıp 30 Nisan’a kadar devam edecek.