Olaylar 15 Ağustos 2025’te başladı. Koç’un izinli olduğu dönemde sekreteri aracılığıyla Duran’a görev tanımı dışında hukuka aykırı talimat verildi. Duran talimatı yerine getirmedi. Ardından somut gerekçe gösterilmeden görev yeri değiştirildi. İşlem sendika girişimiyle iptal edilse de, Koç’un dönüşü sonrası 2 Eylül 2025’te aynı işlem yeniden yapıldı.

Duran, bunu mobbing olarak değerlendirip 12 Eylül 2025’te İl Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Şikayetin hemen ardından Adem Koç disiplin soruşturması başlattı. Verilen kınama cezası Merkez Disiplin Kurulu’nca kaldırılmasına rağmen, Koç 9 Şubat 2026’da izinliyken yeniden uyarma cezası kesti.

GÖRÜŞME TALEPLERİ YANITSIZ KALDI, DOSYALAR KAPATILDI!

Büro Emekçileri Sendikası (BES), süreç boyunca İstanbul İl Müdürlüğü’nden görüşme talep etti ancak randevu alamadı. İstanbul 3 No’lu Şube’nin girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine Ankara’daki BES Genel Merkezi, SGK Başkanlığı nezdinde girişimde bulundu ve görüşmeler yaptı. Ancak buradan da somut bir sonuç alınamadı.

Öte yandan SGK, Özgür Duran’ın Adem Koç hakkında yaptığı mobbing şikayetini “mobbing yoktur” kararıyla kapattı.

AYNI AMİR HAKKINDA YENİ ŞİKAYETLER

Özgür Duran’ın şikayetinden kısa süre sonra aynı yönetici Adem Koç hakkında üç personel daha kuruma mobbing başvurusunda bulundu. Şikayet konuları arasında küfür, hakaret,aşağılama,tehtid vb konuların hepsi muhakkik soruşturmalarında kayıt altında olmasına rağmen söz konusu amir ile ilgili hiçbir işlem yapılmayacak ,koruma altına alınmıştır.Bu gelişmeler sorunun münferit olmadığını, Tuzla Sosyal Güvenlik Merkezi’nde sistematik baskı yaşandığını gösterdi.

BES, “Disiplin mekanizmaları çalışanları sindirme aracına dönüştürüldü. Hukuka aykırı talimata itiraz eden kamu emekçisi cezalandırılamaz” diyerek tepki gösterdi. Sendika, “Bu sadece bir üyemizin değil, tüm kamu emekçilerinin hak ve güvenlik sorunudur” vurgusu yaptı.

BES, Özgür Duran’ın yanında olduğunu ve idari-hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.