SGK uzmanı İsa Karakaş, 900 günle emekli olma şartlarını detaylandırarak, bu fırsattan nasıl yararlanılabileceğini aktardı. "Az prim ödeyenler için önemli bilgiler veriyorum. 900 gün primle dul ve eğitim maaşı almak mümkündür. Ayrıca, 1800 gün primle malul maaşı alınabilir. 3600 gün primle de emeklilik gerçekleşebilir, ancak tüm bu şartların sağlanması gerekiyor" dedi.

İsteğe bağlı emeklilikle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Karakaş, sigortalılık başlangıcının zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı. "Sosyal güvenlikte ilk defa sigortalı olduğunuz tarih çok kritik. Eğer çocuklarınız 18 yaşını doldurduysa, bir an önce e-devlet üzerinden 4B isteğe bağlı sigortalılık işlemlerini başlatmalarını öneriyorum. Sigortalılık başlangıcının gecikmeden yapılması büyük bir önem taşıyor, çünkü geriye dönük işlem yapılmadığında birçok haktan mahrum kalabilirsiniz" şeklinde uyarıda bulundu.

İsa Karakaş’ın açıklamaları şöyle:

"Engelli emekliliği, özellikle vergi indirimiyle yapılan emeklilikte sigortalık süresi şartı bulunuyordu. 15 yıl ile 26 yıl arasındaki sigorta giriş tarihinin eski olması gerekiyordu.

Eski sigorta girişine sahip olanlar, sigortalılık süresi de eski olduğu için bu dönemdeki şartlarla emekli oldular. Ancak sigorta girişi daha sonra olanlar ve sigortalılık süresi dolmamış kişiler, bu haktan yararlanamadılar.

Eğer yakınlarınızda veya çocuklarınızda bu tür mağduriyetlerin yaşanmasını istemiyorsanız, bir an önce e-devlet üzerinden isteğe bağlı sigorta başvurusunda bulunun. Ne kadar paranız yetiyorsa 3 ya da 5 günlük prim ödemesiyle sigorta başlatabilirsiniz" dedi.

900 GÜNLE DUL AYLIĞI BAĞLANABİLİR

İsa Karakaş, "SSK'lı bir kişinin vefat etmesi durumunda, eşine dul aylığı bağlanabilmesi için 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme şartı aranmaktadır. Arkadaşınızın eşi bu şartları sağlıyorsa, dul aylığı bağlatabilir. SGK, ölen kişinin sigorta başlangıcının en az 5 yıl öncesine dayanması ve SSK'lı olarak 900 gün prim ödenmiş olması durumunda dul maaşı bağlanacağını belirtiyor.

Ayrıca, malulen emekli olmak isteyenler için 1800 prim günü şartı bulunuyor. Eğer kişi malulse ve sigorta girişi bugünden geriye dönük en az 10 yıl varsa, malulen emeklilik kabul edilebilir.

Yani hep karşımıza sigortalık süresi çıkıyor. Yine sadece 3600 gün primi olanlar için de eğer ki sigorta girişiniz yani ilk sigortanız 8 Eylül 99 ve öncesi ise SSK'lı iseniz yani Şimdiki ismiyle 4A'LI sigortalı iseniz sadece 3600 gün prim ve Yaş koşulunu Yerine getirdiğiniz zaman kadınlar 58 erkekler 60 3600 gün primle emekli olabiliyorsunuz" dedi

AZ PRİMLE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Karakaş, "Demek ki en az primle emeklilik mümkün. Yine baktığımız zaman mesela 9 Eylül 99 ve 30 Nisan 2008 arası bir girişiniz varsa yani emeklilikte kademe kapsamında iseniz bu durumda SGK diyor ki sigortalık süreniz 25 yıl geriye doğru gidiyorsa ve 4500 gün priminiz varsa az primle emekli olmanız mümkün diyor.

Elbette ki buralarda yaş şartı var. Az primle emeklilik olduğu zaman kişi yaşıyorsa ve emekli maaşı alacaksa SGK yaş şartı istiyor ancak malulen emeklilikte herhangi bir yaş şartı yok. Ölüm halinde kişi zaten ölmüştür. Sigortalı işe girişi SSK'lılarda 5 yıl geriye gidiyorsa 900 gün primle emekli olabiliyor yine sigorta girişi 1 Mayıs 2008 ve sonrasında olanlar için ise artık SGK 4600 gün prim 5400 gün prime kadar çıkarıyor" açıklamasında bulundu.

İsa Karakaş, "En az primle emekli olmak mümkündür. Örneğin, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcınız varsa ve emeklilikte kademe kapsamında yer alıyorsanız, SGK, sigortalılık sürenizin 25 yıl geriye gitmesi ve 4500 gün prim ödemeniz durumunda az primle emekli olabileceğinizi belirtiyor.

Ancak, bu durumda yaş şartı vardır. Az primle emekli olacak kişi, eğer hayatta ve emekli maaşı alacaksa SGK, yaş şartı talep eder. Ancak malulen emeklilikte herhangi bir yaş şartı yoktur. Ölüm halinde zaten kişi vefat etmiştir.

Ayrıca, sigortalı işe girişi SSK'lılar için 5 yıl geriye gidiyorsa, 900 gün primle emekli olabilirsiniz. Ancak, 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigorta girişi olanlar için SGK, prim gün sayısını 4600 ile 5400 arasında çıkarabiliyor" ifadelerini kullandı