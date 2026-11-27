Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli ile asgari ücretli maaşlarına yapılacak zam oranlarına odaklandı. Sözcü TV canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon farkı, refah payı ve bütçe dengeleri üzerinden yaptığı hesaplamalarla yeni döneme dair öngörülerini aktardı.

Kamuoyunda dolaşan yüksek zam beklentilerine karşı uyarıda bulunan Erdursun, hükümetin atacağı adımların bütçe imkanları çerçevesinde şekilleneceğini vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 30 BİN LİRA SENARYOSU

Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına yalnızca enflasyon farkı yansıtılması durumunda rakamın ortalama 26 bin lira seviyesine çıkacağını belirten Erdursun, buna ek olarak yaklaşık 4 bin liralık bir seyyanen artış ya da yüzde 15 civarında refah payı eklenebileceğini söyledi.

Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının 30 bin liraya tamamlanacağını öngördüğünü kaydeden Erdursun, "35 bin lira, 40 bin lira gibi rakamlar konuşuluyor ancak Cevdet Yılmaz’ın da altını çizdiği gibi artışlar bütçe doğrultusunda yapılacak" ifadelerini kullandı.

ZAM ORANLARI YAŞ, PRİM GÜNÜ VE KAZANCA GÖRE DEĞİŞECEK

Refah payı verilmemesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerinin ise yaklaşık yüzde 8 oranında enflasyon farkı alacağını aktaran Erdursun, bu farkın üzerine eklenecek iyileştirmenin herkese eşit dağıtılmayacağını belirtti.

Yaklaşık 850 milyar liralık kaynağın 12,5 milyon emekli ile dul ve yetimler dahil 17 milyonu aşkın kişiye paylaştırılacağını dile getiren Erdursun, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kademeli Artış: Enflasyon farkı sonrası aylığı 30 bin liranın üzerine çıkanlarda; prim gün sayısı, sigortalılık süresi, yaş ve prime esas kazanç tutarına göre yüzde 5 ile maksimum yüzde 15 arasında kademeli ilave artışlar görülecek.

Örnek Hesaplama: Şu anda 40 bin lira emekli aylığı alan 50-60 yaş aralığında ve 7 bin prim gününe sahip bir SSK emeklisinin maaşı, önce yüzde 10 enflasyon farkıyla 44 bin liraya, ardından yaş ve prim gününe göre gelecek yaklaşık yüzde 9’luk ilave artışla 48 bin lira seviyesine çıkacak.

Ortalama Ek Ödeme: Bütçe hesaplamalarına göre emeklilere enflasyon farkına ek olarak ortalama 4 bin ila 5 bin lira civarında bir artış yansıyacak; ancak bu tutar prim ve yaş kriterlerine göre kiminde 1.800 lira, kiminde 2 bin ya da 3 bin lira olarak gerçekleşecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE İLAVE 2 BİN LİRA VE DUL-YETİM AYLIKLARI

Hükümetin emekli olduktan sonra çalışma imkanı kalmayan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ayrı bir parantez açtığını belirten Erdursun, bu yaş grubuna diğer artışlara ek olarak 2 bin liralık ilave ödeme yapılabileceğini ifade etti. Dul ve yetim aylığı alanların ise 4-5 bin liralık tam tutarlardan değil, kendi hisse oranları ve prim gün sayıları ölçüsünde bu artıştan yararlanacağını kaydetti.

3 bin 600, 5 bin ve 7 bin prim günüyle emekli olanların aynı taban aylığı almasının yarattığı tartışmalara da değinen Erdursun, en alt aylığın 30 bin liraya çekilmesi halinde bu sorunun tam olarak çözülemeyeceğini söyledi. Erdursun, maaşı 30 bin liranın altında kalan herkesin prim gününe bakılmaksızın aynı taban aylığı almaya devam edeceğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 35 BİN İLE 36 BİN 500 LİRA ARASI

Asgari ücret zammına ilişkin öngörülerini de paylaşan Erdursun, 2026 yılı başında yapılan yüzde 27’lik artışın yıl sonu enflasyonunun altında kalacağını hatırlattı.

2027 yılı için hedeflenen enflasyon oranının üzerine 2026 yılından kaynaklanan kayıpların da ekleneceğini belirten Erdursun, işveren ve esnafın durumu da gözetilerek asgari ücrete yüzde 25 ile maksimum yüzde 30 arasında zam yapılacağını öngördüğünü açıkladı.

Bu hesaplamaya göre yeni asgari ücretin en az 35 bin lira, en fazla ise 36 bin 500 lira seviyesinde olacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER SADECE TAHMİN İÇEREN İFADELERDİR, KESİNLİKLE NETLEŞMİŞ BİR SONUÇ DEĞİDLİR.