TÜİK’in Nisan 2025 enflasyon verisini %3 olarak açıklaması ve ardından Mayıs ayı için piyasa katılımcılarının %2.36’lık bir enflasyon beklentisi oluşturması, altı aylık enflasyon beklentisini %18 seviyelerine çıkardı. Ancak, 3 Haziran’da açıklanan Mayıs enflasyonu %1.53 olarak beklentilerin çok altında kaldı.

ENFLASYON FARKI ARTIŞI HESAPLANDI

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15.09 olurken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 14.29 seviyesinde kaldı.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak artış da netleşecek. 2024 Haziran ayında enflasyon yüzde 1.64 olarak açıklanmıştı. 2025 Haziran’ında ise enflasyon oranının yüzde 1 civarında olması bekleniyor.

TEMMUZ ARTIŞLARI

Erdursun’un tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Temmuz ayında yüzde 16.24 oranında artacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 15.4 oranında artacak. Bu durumda, en düşük emekli maaşının 16 bin 818 TL’ye çıkması bekleniyor.

17 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ARTIŞI

Erdursun, önceki tahminlerinde en düşük emekli maaşlarının 17 bin -17 bin 250 TL arasında olacağını belirtmişti. Ancak, sadece enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yapılan artışla, en düşük emekli maaşının 17 bin TL’nin altında kalacağı kesinleşmiş durumda. 2025 Ocak ayında yapılan enflasyon artışıyla ek bir refah payı veya seyyanen artış yapılmamıştı.

HAZİRAN ENFLASYONU 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş artışları netleşmiş olacak. Ancak, mevcut verilere göre maaş artışlarının büyük ölçüde belirli olduğunu söylemek mümkün.