Son dönemde özellikle EYT kapsamında erken emeklilik fırsatları birçok çalışan için büyük bir şans yaratırken, 2,5 milyonu aşkın kişi işçi, memur, sözleşmeli personel, esnaf ve sandık sigortalıları, yaş şartı olmadan emeklilik hakkını elde etti. Ancak, EYT kapsamına giremeyen veya emeklilik şartlarını yerine getiremeyen bazı vatandaşlar, hangi koşullarda erken yaşta emekli olabileceklerini merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 2023 yılı verilerine göre, en çok malulen emekli olan kişilerin hastalıkları belirlenmiş durumda. Geçen yıl SGK, 7.272 SSK’lıya, 2.407 Bağ-Kur’luya ve 754 memura malullük aylığı bağladı. Ancak, hastalıkları nedeniyle malulen emekli olanların sayısı yıllar içinde değişiklik göstermektedir.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN EN YAYGIN HATALIKLAR

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki açıklamasına göre, 2023 yılı itibarıyla SGK tarafından malulen emekli edilenlerin hastalık profili de netleşti. Onkoloji hastalıkları, malulen emeklilik için en yaygın neden olmaya devam ederken, ikinci sırada psikiyatri hastalıkları ve üçüncü sırada nöroloji hastalıkları yer alıyor. Kanser hastalığı nedeniyle malul kabul edilenlerin oranı 2023 yılında %32,89’a çıkarken, psikiyatri hastalıkları nedeniyle maluliyet oranı %21,42’ye yükseldi.

Üriner sistem hastalıkları ve göz hastalıkları ise dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor. Buna ek olarak, birden fazla hastalığı olanlar, kardiyoloji, gastroenteroloji ve solunum yolları hastalıkları da önemli sebepler arasında yer alıyor.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR

Malulen emekli olabilmek için, çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle mesleki kazanç gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmek gerekiyor. Malulen emekli olmak için genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödeme şartı aranmaktadır. Ancak, bazı durumlarda bu şartlar esnetilebilir. Özellikle sürekli bakım gerektiren hastalıklar için 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmaz, yalnızca 1.800 gün prim ödemesi yeterlidir.