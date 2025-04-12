Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli aylıklarının güncel değerinin kaybettiğinin altını çizdi. Erdursun, emekli aylıklarında bir intibak düzenlemesi yapılmasının gerektiğini söyledi. OECD'nin son 2023 yılında yayımlanan raporda incelenen 38 ülke içinde Türkiye en fazla eşitsizliğin olduğu beşinci ülke. OECD ayrıca Türkiye'de enflasyonun yüksek olması nedeniyle artırılan emekli aylıklarının sonraki aylarda yetersiz kaldığına dikkat çekiyor.

Erdursun, "Emekli aylıkları güncel değerini kaybetti. Bunu herkes biliyor ve yaşıyor. Emekli aylıklarında bir intibak düzenlemesi yapılmaz ise emekli aylıklarının alım gücü değeri bugünkü alım gücü değerinin dahi altına düşecektir." uyarısını yaptı.

Erdursun şu ifadeleri kullandı:

Sadece TÜİK’in açıklayacağı altı aylık enflasyon farkını emekli aylıklarına yansıtmak işe yaramıyor, yaramayacak!